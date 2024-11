El equipo argentino de la Copa Davis ya está en Málaga, España, la ciudad en la que afrontará un desafío mayúsculo: protagonizará los cuartos de final, la primera ronda de eliminación directa en la última semana en sede única denominada Final 8, nada menos que contra el vigente campeón Italia, que tiene en sus filas al número uno del mundo Jannik Sinner, flamante ganador del Masters en Turín.



La acción comenzará este martes y se extenderá hasta el próximo domingo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, sobre cancha dura bajo techo: Argentina recién se cruzará con los italianos el jueves 21, no antes del mediodía. La serie constará de tres partidos: single 2 contra single 2, single 1 ante single 1 y, para cerrar, el doble, todos al mejor de tres sets. El ganador se medirá, el 22 o el 23 de noviembre, con Estados Unidos o Australia.



El equipo de Guillermo Coria, que estaría ante su última semana como capitán, viene de provocar un verdadero vendaval en el AO Arena de Manchester, el recinto en el que superó, contra muchos de los pronósticos, la fase de grupos de las Finales: entró segundo de su zona y logró la clasificación a los cuartos de final.



Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en pleno segundo mandato -asumió en 2018 y revalidó sin elecciones en 2022- y titular de la delegación que viajó a Málaga, atendió a Página/12 el día antes de salir rumbo a Europa para palpitar la participación de Argentina y analizar, entre otras cosas, el futuro de Coria y la reciente participación del equipo femenino en la Billie Jean King Cup, en la que sufrió una ajustada derrota ante Brasil pese a haber tenido el plantel diezmado.

“No lo tomamos como el final del camino. Afrontamos una instancia que no jugamos desde 2019; creo que los chicos están muy bien. No lo vemos como un final de nada, más bien al contrario”, soltó el dirigente en torno a la vivencia en Málaga, la ciudad en la que atravesó su propia experiencia imborrable: en las semifinales de 2003, con España en ventaja por 2-1, el cordobés le ganó al número uno del mundo Juan Carlos Ferrero por 6-4, 7-5 y 6-1, casi sin atenuantes; más tarde Gastón Gaudio claudicaría ante Carlos Moyá en el quinto punto.



El equipo argentino del presente también se enfrentará al número uno del momento y Calleri, que era el 16° del ranking cuando derribó al Mosquito en su casa, soltó su análisis personal: “La serie contra Italia es muy abierta; por más que ellos lo tengan a Sinner creo que la serie es muy jugable. Por supuesto que respetamos a Italia como equipo, pero nosotros también lo tenemos; hay potencial para ganarle a Italia".

¿Málaga entra en la percepción emocional como una final, por tratarse de la semana definitoria? El máximo dirigente de la AAT no lo ve de esa manera: “Es una semana final pero son los cuartos de final. Es como en el Mundial de fútbol: pasaste la fase de grupos y ahora estás en esta instancia. Se juegan todos los partidos en una semana pero lo tomamos como los cuartos de final”.

El conjunto albiceleste repetirá el mismo plantel que sacó el pasaje a Málaga, con la derrota ante Canadá y las rimbombantes victorias frente a Gran Bretaña y Finlandia: los singlistas Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, además de los doblistas Máximo González y Andrés Molteni, una nómina que dejó atrás, acaso de manera definitiva, la disputa con el doblista número uno del mundo Horacio Zeballos, marginado por Coria para los Juegos Olímpicos de París 2024.



Calleri confía en el armado de la Argentina: "Los chicos son los que entran a la cancha, pero el grupo humano es bárbaro: escuchan, preguntan, piden opiniones, son abiertos. Podemos profundizar en el manejo de situaciones deportivas. Le sirve mucho hablar con nosotros; estamos para ayudarlos porque no somos sólo dirigentes, somos ex jugadores”.



¿Juega Sinner?



Patriarca absoluto del circuito de la ATP, Sinner viene de conquistar el Campeonato de Maestros en Turín como broche dorado de una temporada en la que ganó dos Grand Slams y hasta fue absuelto por un polémico doble doping. Este domingo se impuso en la final ante el estadounidense Taylor Fritz apenas cuatro días antes del duelo con Argentina. En el ecosistema argentino sobrevuela un interrogante: ¿estará en condiciones óptimas para jugar?

“La planificación por la presencia o no de Sinner la va a analizar Guille llegado el momento con el cuerpo técnico y con los jugadores mismos. Si juega Sinner es una cosa, si no juega Sinner es otra. Creo que lo van a ver una vez que tengan definido si va a jugar”, dijo Calleri, mientras el cuerpo técnico aguarda por saber el estado en el que llegará el líder del listado de la ATP.



Sin dudas el número uno representa un foco importante para el equipo albiceleste: la planificación cambiaría de forma sustancial en torno a una eventual ausencia o, en otro orden, con el partido en desarrollo si es que no se encuentra al cien por cien desde lo físico. "No hace falta decir nada de Sinner, le vamos a dar pelea si es que juega, pero tienen otros dos singlistas parejos como nosotros: cualquiera de los tres puede ser single uno", había deslizado Coria.

Qué tiene Italia





Italia, el vigente campeón del mundo, ganó las tres series en la fase de grupos que disputó como local en el Unipol Arena de Bologna. Lo hizo sin Sinner. Se impuso en las tres eliminatorias del grupo A por 2-1: Brasil, Bélgica y Países Bajos. La figura del plantel comandado por Filippo Volandri fue Matteo Berrettini, actual 35° del ranking pero con el nivel que supo mostrar cuando llegó a ser el 6° y alcanzó la final de Wimbledon.

Con el regreso de Sinner el conjunto europeo tendrá plantel completo: los singlistas Berrettini -en la nómina final reemplazó a Flavio Cobolli- y Lorenzo Musetti (17°), junto a los doblistas Andrea Vavassori (7°) y Simone Bolelli (9°).

¿Se va Coria?



Muy lejos de estar confirmada su continuidad, lo más probable es que el ciclo de Coria, iniciado en 2022 y signado por ciertos desmanejos internos y algunas decisiones fallidas, vaya a finalizar después de Málaga, en la que que podría su última semana en la silla del capitán.

Más allá del desgaste de los últimos tres años, y de ciertos conflictos con los que sigue enganchado pese al presente exitista -“Nos criticaron con mucha efusividad, incluso mezclando política con tenis"-, todavía no está hablado: ni los dirigentes de la AAT ni el Mago intercambiaron palabras al respecto, al menos por lo que dicen en público. En los pasillos ya merodean algunos nombres para 2025.

Calleri sostuvo que esperarán hasta después de Málaga para tomar una determinación: “Ahora cuando terminemos en Málaga hablaremos con Guille para ver qué piensa él. No hemos hablado ni mucho menos. No hay nada ni pensamos nada. No somos así: nos gusta plantearlo después de una serie, en el caso en que nos diga que no tiene ganas de seguir o analizarlo de otra manera. No depende del resultado que siga”.

El equipo femenino

El equipo de la Billie Jean King Cup, ex Fed Cup, estuvo al borde de la proeza en el cruce ante Brasil en San Pablo, sobre polvo de ladrillo bajo techo, por los playoffs para conseguir el pasaje a los Qualifiers 2025.

Con las sensibles bajas de Nadia Podoroska (80ª) y Lourdes Carlé (95ª) -las dos mejores argentinas del ranking-, el conjunto encabezado por la capitana Mercedes Paz -en su sexto año consecutivo al frente del plantel- quedó a las puertas de la hazaña. Cayó 3-2 tras la derrota en el quinto punto de dobles de Julia Riera -lesionada en el aductor -y Jazmín Ortenzi, quien había tenido dos match points en la primera jornada ante la líder local Beatriz Haddad Maia (17ª; ex 10ª).

Quedó la sensación de que Argentina estuvo a un punto de la gran gesta y sobrevoló cierta falta de compromiso de las dos jugadoras más destacadas ante una oportunidad única de volver a la instancia equivalente al Grupo Mundial por primera vez desde 2015. “En la Billie Jean King Cup sabemos que tenemos un equipo competitivo, más allá de que esta vez algunas no pudieron viajar”, expresó Calleri, confiado en el plantel con vistas al futuro.

Al mismo tiempo justificó las bajas: “A fin de año los jugadores llegan cansados, hay lesiones. Es muy difícil llegar entero a fin de año. Está dentro de las posibilidades que un jugador o una jugadora tengan lesiones. El tenis pasa mucho por las sensaciones: si vos no te sentís con confianza es mejor darle la posibilidad a otro que se siente mejor. Ellas, y también ellos, se tienen que sentir con la libertad de decir: ‘Che, no estoy para jugar’”. Si no estás para jugar no pasa nada. Es una sensación, el tenis es así; uno lo vivió y sabe cómo es. Tampoco lo podés saber… Juli (Riera) tuvo un desgarro; Nadia no se sentía bien, sabemos que quizá a ella le cuesta un poquito más. Confiamos en el equipo que está. Ellas tienen la libertad de hablar con nosotros en todas las situaciones”.

