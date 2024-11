Días atrás, vecinos del country Barrancas de Iraola, en la localidad bonaerense de Berazategui, organizaron un escrache en la puerta de ingreso al barrio para exigirle respuestas a Isaías Ezequiel Caballero, un joven influencer de 22 años que les prometió -en lo que se sospecha podría ser una estafa piramidal- que duplicaría su dinero en 15 días, algo que no ocurrió. Y si bien, por ahora, no le devolvieron el dinero, los damnificados consiguieron que el barrio privado expulse al "cripto bro" que los estafó con un esquema Ponzi.

Hasta el momento, el influencer Caballero, vecino del lugar, fue denunciado por tres personas que aseguraron haberle dado inversiones cercanas a los 2.000 millones de pesos bajo la promesa de duplicar lo invertido en solo 2 semanas, y que ahora no pueden acceder a sus fondos.

El escrache, que ocurrió en la noche del domingo, del que participaron decenas de vecinos, se organizó luego de que Caballero comunicara en un video que las inversiones se detuvieron porque la ex Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora llamada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), "congeló los activos de inversiones que llegaban hasta los millones de pesos".

"Yo hace cuatro días recién estoy pagando y estoy bajando esa cuenta. Es una cuenta la que me devolvieron. Por eso no estoy tirando millones para todos lados, porque estoy cuidando el monto y tratando de sacar a la gente que tenía varios días", dijo el influencer en el video que subió a sus redes.

"Pero ustedes colaborenmé también, porque si no es un quilombo, que mensaje, que mensaje, que mensaje. Yo cuando pido una cosa acá y tienen que mandarlo a tal número, hagan eso. Hay que poner orden, nada más", pidió. "Esta semana calculo que me van a ir devolviendo las otras cuentas. Recién me devolvieron una, como saben, que es una china, que yo les había dicho. Pero no se alteren", explicó después.

"Todos van a cobrar. Lo único que les pido es paciencia. Ya les dije mil veces: no me voy a quedar con la plata. Vamos a seguir haciendo las devoluciones. Los comprobantes son para hacerles facturas a las cuentas de los otros. Hay todo un tema por atrás. Así que tengan paciencia", afirmó.

"Acuérdense las cosas buenas que hice por ustedes, les di una re mano, y parece que se cagan en todo", protestó el influencer en sus redes. "Por impacientes, acuérdense cuando empezaron sin nada, y se compraron una moto, se pudieron arreglar sus casas, pero ahora en las malas no hay nadie", insistió el joven.

El fiscal de Quilmes Ariel Rivas solicitó a las billeteras electrónicas y a los bancos todos los movimientos que realizó el influencer, para poder averiguar qué es lo que hizo con los activos, por ejemplo si compró criptomonedas o si la depositó en alguna otra cuenta. Mientras tanto, el country Barrancas de Iraola resolvió desalojar a Caballero de la casa que alquilaba.

En el último tiempo se incrementaron las denuncias por diversas estafas de esta índole, donde damnificados invierten bajo la promesa de duplicar o triplicar su dinero y luego no reciben pago alguno.