Este miércoles, prestadores, familiares y agrupaciones que nuclean a personas con discapacidad se manifestaron frente a la Quinta de Olivos y en distintos puntos del país por el recorte a las pensiones y la situación de incertidumbre que enfrentan en medio del ajuste.

En el móvil de la 750, la actriz Valentina Bassi, madre de una persona con discapacidad, cuestionó el Presupuesto 2025, que incluye un recorte mayor a las prestaciones no contributivas, y rechazó los recortes del Gobierno. "El ajuste iba a ser a la casta y está siendo a los discapacitados, al personal de salud, a la cultura y a los científicos. Nosotros de casta no tenemos nada", manifestó Bassi.

En la manifestación estuvieron presentes todas las instancias de representación de personas con discapacidad, una señal de que la situación es grave, según acordaron los propios protagonistas. "Estamos realmente muy preocupados", subrayó la Bassi, desde Olivos. ´

Por su parte, el integrante del Foro Permanente por la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad Daniel Ramos señaló que, del universo de 6 millones de personas con discapacidad, solamente 1 millón tienen persiones y se adjudican por incapacidad laborativa. Con lo cual, la implementación del decreto 843 significa un retroceso más para el sector.

Sumado a esto, advierten, en el presupuesto 2025 se darían de baja 177 mil pensiones. "Pensemos que una pensión no contributiva es el 70% de una jubilación mínima y no tenés obra social, entonces, muchos chicos en situación de pobreza, que es el caso del 60% de los menores en Argentina, de no tener una pensión no tienen otra manera de acceder (a la salud)", explicó Ramos.



Además, impulsan una ley de asignaciones por discapacidad que garantice la atención y el aumento de salarios de operarios que trabajan en Talleres Protegidos de Producción para personas con discapacidad, congelados desde 2023, entre otras demandas.

"La crisis es muy grave. Siempre tenemos que estar luchando por nuestros derechos, gobierne quien gobierne, pero lo que está pasando ahora es exponencialmente más grave, más peligroso y más agresivo", insistió Bassi.



Y concluyó: "(El gobierno) se metió con todo. La salud, la educación, la cultura, la ciencia. A los problemas que ya tenemos diaramente se nos suma la incertidumbre de no saber qué va a pasar con sus terapias. Es tristísimo, es estresante y muy desgastante".