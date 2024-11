Los diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, Mónica Fein y Esteban Paulón, denunciaron penalmente a “Las fuerzas del cielo”, la agrupación que se define como “el brazo armado de La Libertad Avanza”, por incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. La denuncia radicada por los legisladores del Partido Socialista refiere al acto desarrollado este fin de semana en la localidad bonaerense de San Miguel, donde advirtieron “una estética fascista” y diversas alusiones discriminatorias. “Las fuerzas del cielo amenazan públicamente y nos parece normal. Y todo va pasando y se va agravando y la espiral se va cerrando”, expresó Paulón en declaraciones a Rosario/12. “Difícilmente ese nivel de violencia y virulencia que se ve en las redes no llegue a lo concreto”, añadió.

El último fin de semana, un grupo de militantes libertarios realizó un acto para presentar en sociedad a “Las fuerzas del cielo” una agrupación que responde ideológicamente a La Libertad Avanza. Las imágenes del evento se hicieron virales rápidamente por la utilización de una estética similar a las expresiones fascistas de la década del 30 y el 40, además de declaraciones cargadas de odio. Con la presencia de figuras del mundo libertario como Agustín Laje y Daniel Parisini –conocido en redes sociales como Gordo Dan– la agrupación se presentó en sociedad como “el brazo armado de La Libertad Avanza” y “la guardia pretoriana” del presidente Javier Milei.

En ese marco, el bloque socialista en el Congreso presentó una denuncia penal contra la agrupación libertaria por incitación al odio, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. En el expediente se detallan las “expresiones de odio” desarrolladas durante el acto y se pidió llamar a indagatoria a Parisini y Laje –cabecillas de la presentación– además de otros dirigentes que formaron parte del evento como el secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo; el Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez; el diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Agustín Romo; y el director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, Juan Pablo Carreira.

“Creemos que este acto es un escalón más en una escalada de violencia que viene planteando como dinámica política el gobierno. Esto no queda en una violencia retórica, ni de redes sociales, como trataron de justificar luego de ver el impacto negativo que tuvo el acto, sino que se traslada a la vida cotidiana. Difícilmente ese nivel de violencia y virulencia que se ve en las redes no llegue a lo concreto”, expresó Paulón en diálogo con Rosario/12. “Nosotros consideramos que es una grave amenaza a la integridad de la sociedad y creemos que configura una serie de delitos, por eso lo plasmamos en una denuncia penal”, añadió.

El dirigente del socialismo consideró que se debe “contextualizar” el acto, para entender los motivos de la denuncia. “Fue un acto que se planteó con una estética similar a los actos del fascismo de las décadas del 30 y el 40 en Europa, donde se habló de fuerza armada y fuerza de choque, y donde se hicieron alusiones discriminatorias. Hubo una concentración de odio muy grande y varios funcionarios públicos presentes, que se supone tenemos una mayor responsabilidad”, expresó y agregó: “Creemos que son suficientes elementos para que la Justicia investigue y, eventualmente, si era todo una joda o un chiste como luego han dado a entender estas personas, podrán explicarlo en la Justicia y deslindar responsabilidades”.

En ese sentido, Paulón planteó que en los últimos días se vienen dando distintas agresiones e intimidaciones que se desprenden de ese tipo de discursos. La más reciente es la denunciada este martes por investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata y del Conicet, luego de recibir “amenazas, insultos y hostigamientos” durante un viaje a Mendoza que tenía como fin realizar una serie de estudios geológicos. Los agresores se identificaron como militantes de La Libertad Avanza y el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Luján de Cuyo. “Las fuerzas del cielo amenazan públicamente y nos parece normal. Y todo va pasando y se va agravando y la espiral se va cerrando. Mirar para otro lado, o relativizarlo, es desconocer que cuando uno inicia una espiral de violencia no sabe cómo puede terminar”, advirtió.

Presupuesto

Paulón también manifestó su preocupación por la falta de respuesta de gran parte de la dirigencia política, ante los repetidos avances del gobierno nacional. En esa línea, también se refirió a la suspensión de la comisión en la que planeaba firmar el dictamen del proyecto del presupuesto 2025. Ante la falta de acuerdo con los gobernadores que reclaman recursos y obras públicas para sus distritos, y la inminente finalización del año parlamentario, el gobierno libertario se encamina a prorrogar por segundo año consecutivo el presupuesto del 2023. Para el diputado socialista, el anuncio es la admisión de que al gobierno “no le interesa tener presupuesto”.

“El gobierno nacional sale beneficiado con esto, porque le da una enorme discrecionalidad. Vemos una situación en la cual nuevamente los gobernadores, a cambio de promesas que después no les cumplen, ordenan a muchos legisladores no bajar a dar quorum en sesiones claves, como la que íbamos a modificar el régimen de los DNU. Y así va consiguiendo victorias”, sostuvo. “Yo no tengo expectativa de que se pueda reconducir u orientar el diálogo político y la negociación política, para poder aprobar un presupuesto antes de fin de año. Ojalá ocurra, porque si no le damos total discrecionalidad al gobierno para ajustar en los recursos que van a las provincias para seguridad, justicia, vivienda, salud, educación y que terminan impactando negativamente en la calidad de vida de los que vivimos en las provincias”, finalizó.