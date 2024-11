Una mujer fue asesinada con una “lanza tumbera” tras defender a su hijo durante una pelea en la localidad bonaerense de San Miguel y por el crimen hay un detenido, mientras los familiares reclaman justicia.

El asesinato de Nadia Guzmán de 39 años sucedió cuando su hijo y dos personas mantuvieron una discusión por un choque, la cual se tornó más agresiva con la llegada de un grupo de jóvenes que comenzaron a pelear.

Es allí cuando la víctima sale a resguardar a su hijo y es atacada con una “lanza tumbera” que le impactó en el ojo, provocándole la muerte casi de manera instantánea: cuando llegó al hospital zonal ya estaba sin signos vitales.

Acerca del agresor, hay un sospechoso que ya fue detenido y aunque no hay precisiones, se dice que está ligado a la venta de drogas en el barrio Santa Brígida.

“Ella estaba durmiendo y salió de la casa porque a mi sobrino le chocaron el auto con el que trabaja de remisero. Cuando mi sobrino ve que le rompieron todo el auto, se pelea y viene J.M., y le tira una lanza en el ojo a mi hermana y me la desploma ahí mismo”, contó la hermana de la víctima. En este marco de dolor, los familiares reclaman respuestas: “Necesito justicia por mi hermana, porque me la mataron sin motivo. Me la mataron acá mismo con una lanza con la que le reventaron la cabeza, estando la Policía, que no hizo nada”.

La Fiscalía N°20 de Malvinas Argentinas quedó a cargo de la investigación y por el momento no dio mayor información sobre cómo avanza la causa.