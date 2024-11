La Justicia sanlorencina ordenó 180 días de prisión preventiva a tres hombres acusados por el femicidio de Sofía Delgado. El fiscal Carlos Ortigoza acusó a Alejandro Bevilacqua, quien tenía un vínculo con la víctima; Eduardo Mordini, dueño del galpón donde se cometió el femicidio; y Brian Bauman, empleado del taller, de haber actuado "tanto en la comisión del hecho como en el descarte del cuerpo". Para ello, dio cuenta de elementos, tales como mensajes que llevan a hablar de un hecho "premeditado", desde dos semanas antes de la desaparición de la joven de 20 años, que estuvo durante 15 días en búsqueda de paradero. "Hablan de una chica que nadie iba a reclamar...", indicó el fiscal sobre uno de los mensajes. Consultado sobre el móvil del femicidio dijo que se investiga "en los términos de matar por placer a una mujer". Las dos mujeres que también fueron detenidas días atrás --una de ellas pareja de Bevilacqua-- quedaron imputadas por encubrimiento y transitarán el proceso en libertad con restricciones.

Ortigoza les imputó a los tres acusados la autoría del hecho, en "concurso premeditado de dos o más personas", y lo agravó por ser "cometido contra una mujer, mediando violencia de género". En la descripción del caso, el fiscal sostuvo ante el juez Eugenio Romanini que desde la noche del 30 de octubre --última vez que las hermanas vieron a Sofía-- Bevilacqua "valiéndose de una relación sentimental preexistente con la víctima", pasó a buscarla a su casa, en el Peugeot 308 que fue secuestrado. Luego, "la trasladaron hacia un galpón de Corrientes al 100, de la localidad de Puerto General San Martín, propiedad de Mordini" y allí, "causaron su muerte por asfixia mecánica". Tras ello, sostiene la imputación, quien se desempeñaba como empleado del taller, "con el fin de ocultar el cuerpo, ató de pies y manos a la víctima y la introdujo en una bolsa negra recubriéndola con un aislante térmico y colocó el cuerpo en una bolsa de arpillera de construcción". Este acusado, se indicó en diario Síntesis, negó conocer a la víctima y dijo que no sabía qué había en la bolsa que estaba en el taller. Y las imputadas por encubrimiento son Miranda Leguizamón -pareja de Bavilacqua- y Natalia Palavecin.

En tanto, el cuerpo fue "dejado en una zanja al costado de un camino de tierra en zona rural, a 700 metros de la curva del Camino de la Cremería, de la localidad de Ricardone", donde finalmente fue encontrado la noche del 15 de noviembre. Allí llegaron los investigadores tras las últimas detenciones y ante el quiebre de uno de los imputados, que según trascendió sería Mordini.

Entre las evidencias que se ventilaron en la audiencia, se conocieron mensajes previos al hecho, que hacían referencia a una "planificación premeditada". Parte de esa planificación, indicó el fiscal, "está en los mensajes de Bevilacqua y Mordini, parte también está en las cámaras privadas que toman la casa de Sofía, toda la relación de ellos dos. Las evidencias se acumularon para esta teoría del caso que tiene la Fiscalía".

Además, se refirió a Sofía como "una víctima vulnerable". Y tras la audiencia, el fiscal dio algunos detalles más al ser consultado sobre el contenido de los mensajes. "Eran propuestas por parte de Bevilacqua de sacrificar... Hablan de Sofía, hablan de una chica que no tenía madre, que nadie la iba a reclamar, y que era una situación similar a la que tenía Sofía, quien estaba distanciada de su madre hacía dos años por un delito en el que había sido víctima ella y que la madre entendía que no había sido cometido ese delito. Además hablan de descargar su ira. Incluso había links de páginas pornográficas con mujeres atadas".

En tanto, los datos de la autopsia arrojaron como estimativo una fecha de la muerte coincidente con la fecha de desaparición de la joven que fue buscada durante 15 días.

Por su parte, la abogada querellante que representa a las hermanas y hermano de Sofía, planteó en el programa Siesta Nacional de radio Nacional Rosario que los acusados "utilizaron" y "se aprovecharon" la situación de vulnerabilidad de Sofía, que tenía una "relación de encuentros esporádicos" con Bevilacqua. "Tanto ella como sus hermanos no tenían vínculo con su madre porque había una causa penal donde se lo acusa de ciertos delitos al papá, que es excluido de la casa, y donde esa madre cree que el hombre no comete esos delitos. Hacía dos años que no tenían contacto con la madre", dijo María Laura Moderna sobre el contexto familiar. Ello queda expuesto en los mensajes sobre la planificación, "en relación a que 'no la buscar nadie', que 'no tiene madre'. Una bestialidad aberrante", dijo la letrada.