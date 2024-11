El director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, apuntó al Gobierno nacional por la desregulación de los medicamentos, medida que permite que los que son de venta libre puedan ser exhibidos en las góndolas y comprados sin mediación de un farmacéutico.

En este sentido, para Sajem esta normativa “significa volver atrás” y recordó que en 1991, el decreto de desregulación del por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo lo propio con “intención puramente mercantil”.

“Se permitió la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos, almacenes, estaciones de servicios, etc. Estuvo en vigencia durante 18 años. En el 2009 se sancionó una ley casi por unanimidad para que vuelvan los medicamentos en las farmacias, para que no haya medicamentos en góndolas en farmacias porque se decía que esto fomentaba la automedicación, se encontraban medicamentos robados en estos espacios alternativos a las farmacias, no se podían devolver los lotes defectuosos”, recordó en la 750.

En este sentido, el titular de Ceprofar se preguntó cuál es el beneficio. “La accesibilidad no es comprar cualquier cosa en cualquier lado. Si hay un lugar accesible es una farmacia que está obligada a hacer turnos y está abierta por las noches. Esto es para favorecer a quienes quieren hacer de los medicamentos un bien mercantil más”, advirtió.

“Nosotros sabemos que hay 13 mil farmacias en todo el país, que pasan 45 millones de personas cada mes por las farmacias, que son establecimientos dónde no hay ninguna barrera sociocultural y eso se desarticula con estas medidas y uno se pregunta: ¿cuál es el modelo sanitario que sigue esta gente? ¿En dónde está el beneficio de alguien que tiene que usar un medicamento y no tiene la posibilidad de una consulta médica? Lo va a terminar comprando influenciado por una publicidad, más caro y con más riesgo”, lamentó.



Por último, señaló que el uso de medicamentos recetados “disminuyó” con respecto al año pasado, lo que da cuenta de una crisis económica en la población argentina.

“Hay entre un 15% y un 16% cada mes con respecto al año anterior de disminución en el uso de medicamentos medido en unidades. En octubre de 2024 hubo una caída de 16 % en unidades con respecto a octubre de 2023, o sea, 10 millones de unidades de medicamentos menos y, de esos, 60% son recetados. Acá el problema es que está cayendo el uso de medicamentos recetados”, cerró.