Este miércoles murió Luciano Miguens, expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno de los principales referentes del sector agropecuario que se enfrentó de manera feroz al gobierno de Cristina Kirchner. A los 85 años, Miguens falleció en su casa de Pilar, rodeado de familiares cercanos, tras una larga lucha contra el cáncer.

Miguens fue una figura clave en el campo argentino, especialmente durante la conflictiva lucha contra las retenciones móviles implementadas por el gobierno de CFK en 2008. Criador de caballos criollos y propietario de extensas tierras, se destacó como uno de los principales líderes del sector agropecuario y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que presidió entre 2002 y 2008.

Su oposición a los nuevos impuestos, que consideraba "excesivos" y "confiscatorios", lo convirtió en uno de los rostros más visibles de la resistencia de los terratenientes. Las retenciones móviles, impulsadas por el ministro de Economía Martín Lousteau, aumentaron los derechos de exportación, especialmente sobre la soja, lo que desató un importante reclamo de los productores rurales y una ola de protestas que recorrió todo el país.



Como presidente de la SRA, Miguens lideró la Mesa de Enlace, una alianza estratégica entre las principales entidades agropecuarias como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria. En esa coalición, Miguens jugó un rol fundamental al canalizar la bronca de los productores y organizar las multitudinarias protestas en las rutas, los paros y los bloqueos. Su actitud, distante de los discursos grandilocuentes, se caracterizó por un liderazgo directo y sin rodeos. "Nunca fue un hombre de grandes palabras, pero sus decisiones fueron tajantes y siempre en defensa del productor", recordó este miércoles su hijo Juan.

La confrontación alcanzó su punto culminante con la histórica votación en el Senado, donde el vicepresidente Julio Cobos, con su "no positivo", rechazó la resolución 125, lo que puso fin a la medida. Para Miguens, ese fue un triunfo del campo, pero también un mensaje de que los productores no iban a ceder ante un gobierno al que no veían con "buenos ojos".

La influencia no solo se limitó a la SRA, sino que también ocupó cargos importantes en entidades internacionales del agro y participó activamente en organizaciones regionales como la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM).

A pesar de la enfermedad que lo aquejaba, Miguens siguió firme en sus labores hasta sus últimos días. El funeral de Luciano Miguens se llevará a cabo este viernes a las 14 horas en el Memorial de Pilar, donde sus seres queridos lo despedirán con respeto y gratitud por su incansable defensa de los intereses del campo.

Seguí leyendo: