Luego de la imputación a tres hombres acusados por el femicidio de Sofía Delgado, la joven sanlorencina que estuvo desaparecida 15 días hasta que fue hallada asesinada en Ricardone, Fiscalía sumó como elemento de prueba una camioneta Ford F100 que se sospecha que usaron los imputados para trasladar el cuerpo. La hipótesis del caso de la Fiscalía es que fueron Eduardo Mordini, dueño del galpón donde se cometió el hecho; y Brian Bauman, empleado del taller, quienes realizaron esa acción; y en la audiencia del miércoles surgió el dato, por parte del segundo, de la existencia de una camioneta de esas características. Casi en paralelo al secuestro del vehículo, hubo incidentes en la vivienda del familiares de Alejandro Bevilacqua, el tercer imputado por el femicidio, donde fue demorado y luego liberado el novio de la víctima, por lesiones al cuñado del imputado. Tras ello, familiares de Bevilacqua aseguraron que hace tiempo no tienen relación con el acusado.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación indicaron que un familiar de uno de los detenidos en el caso trasladó a la sede de la Policía de Investigaciones una camioneta Ford F100, para ponerla a disposición de la investigación, luego de que este modelo fuera mencionado durante la audiencia del miércoles como el vehículo usado para trasladar el cuerpo sin vida de la joven que tenía 20 años. Así, el fiscal Carlos Ortigoza suma un nuevo elemento de prueba sobre el que se ordenaron pericias de levantamiento de rastros y exámenes.

Sobre ese punto, la hipótesis indica que la camioneta hizo el trayecto comprendido entre el taller mecánico (galpón) de Puerto General San Martín donde se sospecha que cometieron el femicidio --luego de que Bevilacqua la pasara a buscar a la víctima por su casa, la noche del 30 de octubre--, hasta el Camino de la Cremería, en la zona rural de Ricardone, donde fue hallado el cuerpo de Sofía 15 días después.

Casi en paralelo con la entrega del vehículo para que Fiscalía continúe la investigación, allegados de la víctima se movilizaron hasta la casa de familiares de Bevilacqua, quien -según la imputación- tenía mensajes con Mordini que permitieron al fiscal sostener que el femicidio fue "planificado". Los mismos apuntaban a Sofía como una chica por la que "nadie iba a reclamar".

En ese contexto, fue demorado el novio de la joven. Desde Fiscalía indicaron que quedó en libertad horas después, y que "se le formó causa por lesiones" al cuñado de Bevilacqua.

Ayer, la hermana del imputado aseguró en Canal 3 que no tiene relación con el imputado, desde hace tiempo; y dijo que durante los incidentes su marido fue lesionado cuando quiso evitar daños en la propiedad y decirle a los manifestantes "que no tenemos nada que ver. Yo soy la hermana (de Bevilacqua) y no tenemos relación hace años. Somos una familia de bien y queremos que se haga justicia por esta chica”, sostuvo la mujer.