“Teníamos la idea de un grupo de niños que se pierden en el espacio y tienen que encontrar el camino a casa y la verdad es que resulta mucho más divertido hacer que se pierdan en el universo de La guerra de las galaxias que en uno que inventamos nosotros”, dispara Jon Watts y a su lado Chris Ford lanza la carcajada. Watts y Ford –director y productor, respectivamente- están detrás de la inminente Star Wars: Skeleton Crew, que estrenará en la plataforma de streaming Disney+ a comienzos de diciembre.

En SW:SC los protagonistas son cuatro pibes de 10 años que por accidente terminan recorriendo la famosa galaxia muy lejana mientras escapan de piratas. En cierto modo, es como si Watts y Ford hubieran batido enérgicamente La amenaza fantasma con Goonies y una dosis saludable de La isla del tesoro. Porque si George Lucas se había inspirado en el western y las películas de samuráis para buscar el tono de Star Wars, esta nueva iteración para niños de la saga abreva en Errol Flynn y Stevenson. La dupla creativa tiene entre sus antecedentes inmediatos el triplete hitazo de Spider-man en el Marvel Cinematic Universe y eso les abrió la puerta para Skeleton Crew, cuentan.

-La franquicia de Star Wars tiene casi medio siglo. La mayoría de sus fans ahora son muy adultos. ¿Cómo es que esta serie que es para niños puede encajar con el resto de la franquicia?

J. W.: -Bueno, lo que hicimos fue que nuestro punto de entrada para esta historia es a través de los ojos de cuatro niños de 10 años. Así que es la misma Star Wars que conocés, si creciste con ella, pero desde la perspectiva de cuatro niños que no saben mucho de Star Wars, que no se dan cuenta en qué tipo de galaxia viven. Por eso, te permite disfrutar de la serie también si no sabés nada de la saga.

C. F.: -Y no queremos contar con la nostalgia. Queremos que sea una gran aventura en sí misma.

-Tras ver los primeros tres episodios parece que están buscando construir la sensación de asombro en la audiencia. ¿Es así?

J. W.: -Espero que sí. Imagínate ver Star Wars por primera vez. Eso es lo que se siente para estos cuatro niños de 10 años. Fue así en el set, también. Tuvimos animatrónicos, marionetas y efectos especiales prácticos. ¿Así que lo que ves en los ojos de los niños? Mucho de eso es muy real porque lo están experimentando por primera vez también los niños reales en el set.

-¿Esos niños sabían de Star Wars antes de empezar a grabar? ¿Eran conscientes de lo grande que era Star Wars?

J. W.: -No creo. Sé que hicieron bastante trabajo en casa.

C. F.: -Cuando les preguntábamos sobre su opinión sobre Star Wars, muchos de ellos hablaban de sus padres.

J. W.: -Sí,sus padres sabían mucho sobre Star Wars. Y sabían que sus padres amaban Star Wars. Los niños saben mucho sobre La amenaza fantasma.

C. F.: -Claro, tiene un niño la historia.

J. W.: -Eso. Y tiene una presencia más en línea, creo, que los demás. Pero sí, no creo que supieran mucho más que eso. Así que tuvieron que hacer su tarea. Tuvieron que ir a la escuela de Star Wars. Y también tuvieron que ver E.T... Sí, no habían visto muchos de las películas que fueron hitos para nosotros. Así que fue divertido introducirlos a esas cosas.

-¿E. T.? Estaba pensando en Goonies.

J. W.: -Seh, ¡Goonies también!

-¿Cómo fue traer la cuestión de los piratas al universo de Star Wars?

C. F.: -Los piratas han sido mencionados en Star Wars desde el comienzo. Pero no se habían visto tanto, más que en los dibujos y en la última temporada de The Mandalorian. Y eso fue algo que cuando estábamos buscando una galaxia en la que los niños se perdieran, colaborando con Jon Favreau y Dave Filoni, resultó que ellos se habían quedado muy emocionados con los piratas, con lo poquito que ya habían empezado a trabajar el tema en Mandalorian. Y sugirieron que lo miráramos. Y resultó que era perfecto. Porque, como dijiste, La isla del tesoro. Hay tantas aventuras de niños que involucran a piratas. O Goonies. Y honestamente, incluso los gangsters que los están perseguiendo son piratas modernos. Teníamos algunas cosas del género de aventuras con piratas que había que adaptar al viaje espacial, que es poco “náutico”. Fue un desafío de diseño muy divertido, y ya la escena de apertura es una referencia a las antiguas películas del género, como The seahawk, o las de Errol Flyn. ¡Captain Blood!

J. W.: -¡Captain Blood, sí! Realmente hizo sentido como un mundo en el que los niños se perdieran. Que tenía el nivel correcto de peligro y el nivel correcto de misterio para la historia que queríamos contar. Y fue bastante inexplorado. Así que fue emocionante para nosotros. Tener una nueva zona de la galaxia para entrometernos.