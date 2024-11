Subido a una línea de relato oficial que se dispara desde la Casa Rosada, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a hablar en las últimas horas de una "economía que se está recuperando" y hasta se animó a decir que "la normalización macroeconómica se hizo sin afectar salarios ni actividad económica". Un rato más tarde, fue el propio INDEC el que lo desmintió con cifras contundentes, que muestran una economía que sigue en depresión, con caídas interanuales y también intermensuales. En ese contexto, en un claro gesto de molestia -dado que según supo Página I12 esperaban un número mejor-, el Presidente Javier Milei y funcionarios técnicos de Economía salieron en redes a tratar de contrastar los datos oficiales con cuentas, sumas, restas y divisiones que no tienen sustento técnico. "Sacudió el número, creíamos que iba a seguir la mejora", se sinceró un dirigente de Hacienda ante este diario.

El organismo estadístico oficial que comanda Marco Lavagna precisó que, en septiembre, la actividad cayó 3,3 por ciento interanual y bajó 0,3 contra agosto. De esta manera, mostró no sólo que los números son malos contra el 2023, sino que la baja intermensual quebró dos meses seguidos en los que venía mejorando (ver aparte). La foto muestra que no hay un proceso de franca recuperación y, además, es una postal vieja: los datos de sectores privados muy relevantes, como la metalurgia y la construcción, actualizados a octubre y lo que va de noviembre, dan la pauta de que la malaria continúa. El más reciente, el de la cámara metalúrgica ADIMRA, que reflejó una caída también intermensual que, no casualmente, también cortó dos meses de recuperación mes contra mes.

Este dato, el del parangón mensual, es central porque la estrategia de comunicación del Gobierno para relativizar la crisis venía montada en las mejoras intermensuales, indicadores que no tienen sentido de ser leídos excepto cuando se acumulan al menos 5 meses que permitan mostrar que la tendencia es positiva. Pero el Gobierno y comunicadores económicos se apuraron a ponderar esos indicadores para tratar de instalar que la crisis terminó. Un capricho innecesario, dado que los números no están mostrando esa realidad, al menos por ahora.

En sus últimas dos apariciones públicas, en un acto en Corrientes y en una entrevista televisiva, el ministro Caputo hasta se animó a decir, totalmente de espaldas a las cifras, que "la economía se está recuperando, el JP Morgan ve un tercer trimestre con una suba del 8,5%". Sobre esto, lo salió a cruzar Carlos Rodríguez, ex asesor de Milei y ex ministro de Domingo Cavallo, que expuso la falacia de la cuenta. "Muchachos, Caputo y Sturzenegger, me parece que este número está mal. Ustedes manejan la economía. Fíjense de nuevo. De dónde salió ese 8,5 por ciento trimestral, ¿no será que ya está anualizado?", expresó, y agregó que "el nivel comunicacional de la gente de LLA asombra. (...) Asusta que esa misma gente pida autorización para renegociar la deuda".

Contabilidad creativa

Ante la contundencia de las cifras -oficiales y privadas-, que muestran una economía con datos en forma de serrucho (irá para arriba y abajo de manera constante), en el mejor de los casos, la maquinaria oficial salió a instalar un discurso de que, en realidad, el dato de la actividad no es negativo, sino positivo. Pocas veces visto este escenario. Casi una postal de negación.

Lo hicieron el Presidente Milei y uno de los laderos de Caputo en Hacienda, Federico Furiase. "ACTIVIDAD. -0,3 por ciento m/m en el EMAE de septiembre. Corrigiendo fuerte para atrás: agosto de 0,2 a 0,9 y julio 2,1 a 2,7 por ciento. La interanual dio 3,3 abajo y la cumulada en 9 meses está -3,1 interanual", expresó el mandatario en una confusa voltereta numérica. Pero no conforme, le sumo otra lectura al decir que "al corregirse para arriba los meses previos, la serie desestacionalizada de septiembre quedó sólo un 0,6 por ciento abajo de noviembre, Y está 1 por ciento arriba de diciembre. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO".

Por su parte, Furiase, que viene de un prestigioso estudio económico, como ECO Go, también entró en la dinámica de manejo a piacere de los datos negativos. Su mensaje en la red X fue citado por Milei, con la frase "Parece que viene bien la actividad". Qué escribió Furiase? que "El EMAE sin estacionalidad" tiene "una fuerte revisión al alza en los meses de junio, julio y agosto".

Otra ficción del ministro, los salarios

Del mismo modo que respecto a los datos de actividad, Caputo agregó en su última aparición que "el salario le está ganando a la inflación, probablemente octubre sea el séptimo mes en que los salarios le ganen a la inflación", sin contabilizar la caída general de ingresos en el promedio, y el freno que se dio en el único salario que había crecido algo, el privado registrado.

Un trabajo reciente de la consultora Empiria, que comanda el economista PRO Hernán Lacunza, mostró, por caso, que todos los salarios, incluído el privado registrado, están muy por debajo de la suba que han tenido los precios regulados, que son los que hoy dañan el bolsillo de las familias.

Asimismo, en una frase fuera de contexto y cualquier lógica, destacó que "la normalización macroeconómica se hizo sin afectar salarios ni actividad económica". Los datos de la UIA, la Cámara de Comercio, de la Construcción y cualquier indicador privado de consumo reflejan que el daño en la actividad muestra caídas de entre 7 y 24 por ciento. Inclusive, esta semana un trabajo de Económicas de la UBA reportó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil no sólo es una miseria que no llega a los 300 mil pesos, sino que además es el más bajo desde el año 2001.

FMI, cepo y paridad cambiaria

Por otra parte, Caputo también dio definiciones sobre el posible acuerdo con el FMI, dijo que "probablemente se irá a un programa nuevo que va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo cómo entraría esa plata".

"Te pueden dar 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares. Pero no es lo mismo que entre mucho al principio que te lo den a lo largo de mucho tiempo", dijo Caputo.

Sostuvo, además, que la Argentina "ya está en competencia de monedas" porque "ya se puede facturar en dólares". "Cuando el presidente habla de la dolarización endógena se refiere a que la economía necesita remonetarizarse, tanto en pesos como en dólares".



Además, señaló que el cepo cambiario será levantado "en algún momento del 2025 cuando estén dadas las condiciones" y prometió que "habrá una baja de retenciones, aunque sin fecha". También rechazó de plano que las medidas que flexibilizaron importaciones puedan complicar a la industria, porque son comprar de muy baja escala.

El dato de la inflación, un activo con trampa

En cuanto a la inflación, Caputo destacó la baja de los precios mayoristas a niveles del 1,2% y dijo que se están en niveles que "un año atrás eran impensables. Para el año próximo las tasas ya convalidan la inflación que tenemos en el Presupuesto". Reconoció que "la clase media la está peleando, pero lo bueno es que los números que estamos viendo que es el camino correcto, con inflación a la baja, habiendo reconstituido tarifas, alimentos, combustibles, y sin romper contratos ni planes Bonex".

Esta parte es central, porque el ministro advierte que a las familias no les alcanza porque los precios siguen por encima de los sueldos. Todo esto se da, además, mientras Milei pidió no tocar la metodología del IPC, para actualizarla, una disputa que viene teniendo con el propio jefe del INDEC, Marcos Lavagna.

"Recomponer una situación económica como la Argentina es muy complicado, porque por más anuncios que se hagan es defícil. La situación actual comparada con la que llegamos, que el dólar haya bajado, la inflación en 1,2%, la actividad económica recuperada, creo que nadie lo hubiese dicho", concluyó Caputo.