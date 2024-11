"Yo no sé si hay un héroe. Esto lo logramos entre todos. Sí estoy contento con lo que hice en este torneo y en este partido. Terminar como goleador es algo bueno para mí, sobre todo en un torneo tan importante como es la Copa Sudamericana", comentó Adrián "Maravilla" Martínez, autor del segundo tanto de Racing en la victoria 3 a 1 frente a Cruzeiro. "Se formó un buen grupo. Sabíamos que teníamos una gran posibilidad, creo que Dios estuvo de nuestro lado", agregó en la conferencia de prensa a la que se presentó junto con el entrenador de Racing, Gustavo Costas. "Levantar una copa internacional después de tantos años es una gran alegría. Estoy muy contento también por Gustavo (Costas), porque todo lo que hace lo hace con el corazón y supo transmitirnos eso".

Por su parte, Costas, quien recibió un premio como "Mejor entrenador del torneo", comentó: "Nos dijimos que teníamos que ganar como sea. Y se ganó. Nos merecimos este triunfo. Y lo sufrimos, porque si no sufrimos no somos Racing. Pero quiero destacar lo que hizo el grupo de jugadores y lo que hizo la gente. Somos distintos a todos y lo demostramos acá en Paraguay. Estoy contento y orgulloso por lo que hicimos. Ahora es momento de festejar. Seguro que no vamos a descuidar el campeonato. Pero ahora es momento de disfrutar".