En Victoria, Tigre e Instituto empataron sin goles en el partido que abrió la fecha 24 de la Liga Profesional. El resultado no le calzó bien a ninguno de los dos, ya que los de victoria necesitan sumar para seguir trepando en la tabla de posiciones anual, mientras que los cordobeses aspiran a acercarse a los puestos de clasificación de la Sudamericana del año que viene. El encuentro no tuvo muchas emociones durante la primera parte; pero en el complemento fueron los locales los que estuvieron más cerca de abrir la cuenta, aunque sus buenas intenciones no pudieron se concretadas, como ocurrió en dos ocasiones a través de Cavenagh, la segunda fue la más clara con un cabezazo tras un tiro de equina que se estrelló en el travesaño y otro remate de Banegas, que dio en el travesaño y picó sobre la línea ante de que Roffo la sacara afuera.

Formaciones

0 TIGRE

Zenobio

Garay

Arias

Paz

Banegas

S. González

Cardozo

Galván

Maroni

Cavanagh

Contín

DT: S. Domínguez.

0 INSTITUTO

Roffo

Franco

Requena

Carrera

L. Rodríguez

F. Díaz

Dubersarsky

Lodico

G. Rodríguez

Suárez

Puebla

DT: B. Martelotto.

Estadio: Tigre. Árbitro: Pablo Dóvalo. Cambios: 30m Sarmiento por Maroni (T); 46m Viganoni por Contin y Benitez por Sarmiento (T), 61m Batallini por Puebla (I), 66m Medina por Cavanagh (T); 72m Moreyra por F. Diaz (I); 78m Scipioni por S. González (T); 85m Russo por G. Rodriguez y Cerato por Suárez (I).