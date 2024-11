Con la decisión de rebautizar edificios y descartar la simbología popular del peronismo y el kirchenrismo, ya con formato de plan sistemático, el gobierno libertario evidenció en estas últimas semanas su desvelo mayor: hacer “desaparecer” a Perón, a Evita y a Néstor Kirchner. “Fin”, diría el posteo del vocero presidencial Manuel Adorni. Estas acciones, hoy planificadas, lejos del rictus espasmódico de los primeros meses en el poder buscan borrarlos del imaginario social. Tal como en el ’55 procedió la Revolución Libertadora contra el peronismo “con acciones planificadas, hoy es una política de Estado”, explica el historiador Hernán Brienza. El filósofo Ricardo Forster subraya que es algo “muy propio de las nuevas derechas que buscan transformar la subjetividad”. Detrás, acecha un modelo económico y social totalitario y excluyente "cuya mayor expresión en la materialidad de lo público e institucional es el proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner como líder de este espacio político", completa la historiadora Araceli Bellota.

Consultados por Página/12, los especialistas analizan el nuevo show del establishment y advierten sobre las enseñanzas de la historia que las huestes de La Libertad Avanza parecen no contemplar.

“Hay una cruel ingenuidad en creer que borrando un nombre borras a la persona y a la historia. Hay algo de censura también, y en la intención de hacer desaparecer al otro hay cierto grado de animismo histórico por creer que borrando el nombre, esto se logra”, sentencia Brienza a propósito de la batalla cultural que ya ganó las calles tanto como las redes sociales.

“La batalla cultural es propia de las extremas derechas”, explica Forster respecto de los totalitarismos que horadan la subjetividad. En este tipo de cruzada, como la que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel “es esencial cambiar los nombres porque son algo importante, designan, marcan. Si cambio el nombre del CCK a Edificio Libertad hago un gesto hacia la sociedad. Si saco el busto de Néstor Kirchner de un lugar público también” señala el filósofo.

La línea histórica de esta serie de saqueos a la memoria popular remite a la proscripción del peronismo agrega Bellota. Y dispara: “La mal llamada Revolución Libertadora tenía entre sus propósitos desperonizar a la Argentina. Esto es un calco: sacar los monumentos, cambiar los nombres, perseguir a los dirigentes y al mismo tiempo, hambrear al pueblo”. La historiadora, también concejala en el municipio de Moreno por Unión por la Patria, describe así el núcleo del conflicto.

Al principio, en la avanzada sobre lo simbólico donde se refleja la memoria social, hubo solo provocaciones aisladas. Cambiaron el nombre del Salón de las Mujeres en Casa de Gobierno justamente un 8M, Día internacional de la Mujer. Lo rebautizaron: Salón de los Próceres. Antes, y sin aspavientos, quitaron el busto de Néstor Kirchner del patio del ex Ministerio de Agricultura. Fue un anticipo de lo que pasó meses después cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió retirar el busto del expresidente de la sede de ANSES y lo difundió en las redes.

Hoy lo sistematizan: cambiar el nombre del CCK o del Gasoducto Néstor Kirchner, quitar su busto del Congreso o eliminar las imágenes de Eva Perón de las oficinas de ANSES son ejemplos. “Hay una política destinada a reescribir el pasado y el presente desde distintos ámbitos –explica Forster–. Milei lo hace desde lo económico, desde el neoliberalismo y desde el Estado; Villarruel desde la lógica del negacionismo”. Y, además, agrega: “Las derechas en el mundo que han avanzado con mucha audacia y capacidad en el relato del pasado para rearmarlo, para cambiar una estructura simbólica, la del sentido común y buscan reescribir la historia”.

Las provocaciones no cesan. Días atrás, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que Pettovello analiza demoler el edificio del exministerio de Desarrollo Social, ubicado en la Avenida 9 de Julio, donde están las imágenes gigantes de Evita, un lugar emblemático para el peronismo porque fue allí donde Eva Perón renunció a su candidatura a la vicepresidencia en 1951.

Forzar un relato único

La estrategia del relato único “es una política de Estado que el liberalismo conservador lleva adelante en la historia desde el principio de los tiempos –aporta Brienza– si uno toma nota de lo que hicieron los vencedores de la batalla de Caseros (1852) con la quinta de Juan Manuel de Rosas, en Palermo”. Allí destruyeron la propiedad y a esa calle la nombraron Avenida Sarmiento, el “gran adversario de Rosas”.

“Con el peronismo hicieron lo mismo, el famoso Palacio Unzué donde vivieron Perón y Evita –continúa Brienza– fue demolido y allí se construyó la Biblioteca Nacional”. El antiperonismo de la Libertadora asume en ese acto un reflejo de la demolición de la quinta de Rosas y avanza en la prohibición impuesta por el decreto de 1956, a toda alusión al peronismo.

“Prohíben nombrar a Perón y a Evita, cambian nombres de edificios, destruyen monumentos, abandonan obras públicas en curso como el hospital infantil que se transformó en el Warnes”, recuerda el historiador. El hospital iba a ser modelo en Latinoamérica, con capacidad para internar mil pacientes. Tras el abandono de la obra a punto de terminarse, en el barrio porteño de La Paternal; las familias lo fueron ocupando y lo identificaron como Albergue Warnes.

Para Brienza, hoy se puede “hacer alguna lógica comparación” con estos otros periodos históricos bajo el común denominador de que “hay un otro que debe ser borrado, quitado, negado, porque no puede aportar nada a la historia que buscan instalar”, afirma. Y estos símbolos, al permanecer, contradicen al poder, mantienen en lo colectivo la memoria de las conquistas conseguidas.

La lógica del autoritarismo

Según Forster, lo que Milei hace es el gesto de borrar el pasado buscando eliminar a la Argentina de los derechos y del peronismo “para dar cuenta de una historia que es la estrategia ideológica de este gobierno de derecha que supone que no hay derecho a tener otras formas de posicionarse en la vida democrática. En esencia y como todo totalitarismo busca vaciar la vida democrática”.

“Aquí, la idea de la unión nacional se basa en la extirpación del otro, del que no piensa como ellos”, acuerda Brienza. “El propio Perón muestra otra actitud histórica cuando nacionaliza los ferrocarriles y les pone el nombre de quienes organizaron la Nación: Sarmiento, San Martin, Belgrano. ¡Hace lo contrario!”, puntualiza el historiador en un alto en su viaje a General Pico, La Pampa, donde presentará su nuevo libro ¿Para que sirvió el Peronismo? (Planeta, 2024).

Como en el ’55, cuando llegaron hasta robar el cadáver de Evita, hoy esta actitud expresa “un revanchismo que supone reescribir la historia, insiste Forster. "Entonces lo que no forma parte de los intereses del poder tiene que ser eliminado porque es espurio, corrupto y portador de todos los males”.

Bajo la demonización de “los supuestos corruptos que arruinaron la Nación”, lo que busca el dispositivo Milei, es anular la idea de justicia social, de igualdad, de soberanía política. “Todo el proceso clave de la vida política argentina que nace con el peronismo y continúa el kirchnerismo, el mileismo quiere destruirlo y para eso son literales: sacan las estatuas y quitan los nombres de los edificios”, agrega el filósofo.

El legado histórico

“Siempre la historia es un campo de batalla y los símbolos y los nombres son parte de una disputa fundamental al momento de construir sentido común y consciencia política” subraya Forster. La dictadura buscó cerrar filas al demonizar al otro. Hoy buscan eliminar los relatos, la memoria y su presencia en la sociedad para eliminar la idea de justicia social. “El negacionismo de Villarruel además busca eliminar el papel genocida de la dictadura y anular la verdad histórica y su complejidad”, define.

En el intento por reescribir la historia, la práctica se ejecuta con radicalidad y violencia. “Arrasar con la memoria del otro –detalla Forster–, va contra la memoria social, contra lo que constituye identidad, arrasan con los nombres y los monumentos y eso conlleva una gigantesca violencia hacia el otro, porque lo niega en la vida política y cultural”.

“¿No aprenden que el efecto es el contrario?”, se pregunta Bellota. “Si en la resistencia peronista el pueblo lograba rescatar lo que volteaban y se fortalecía la pertenencia a un movimiento, hoy, y aunque estamos bastante rotos, el efecto será el mismo”, evalúa. Se fundamenta en la historia: “A Perón lo inhabilitan a perpetuidad, como quieren hacer con Cristina. Pero volvió después de mucha lucha, mucha resistencia del pueblo, y volvió con un plan de unidad nacional del que nadie volvió a hablar, salvo ahora Cristina: el Modelo argentino para el proyecto nacional, fruto de un largo trabajo de Perón con (Ricardo) Balbín, otro dirigente de un movimiento popular”, repasa la autora de Perón, una biografía del siglo XXI (Planeta, 2024).

“¿O van a pensar que le vamos a dejar de decirle CCK?, ¿O creen que porque saquen las estatuas de Néstor la gente lo va a dejar de recordar con cariño y gratitud?”, se pregunta. Para la historiadora es evidente que quieren “desperonizar otra vez” para implantar otro modelo socioeconómico. Y lo explica: “Cuando derrocan a Perón, usan al Ejército. Hoy no hace falta, la última dictadura fue tan brutal que para desperonizar hizo desaparecer a 30.000 personas. Con el regreso de la democracia, Alfonsín hizo lo que pudo. A Menem no hizo falta hacerle la guerra porque estaba aplicando el consenso de Washington. Con Néstor y Cristina se da otra vuelta histórica. Por eso ahora usan a la justicia, inventan causas; el espíritu es el mismo: borrar al peronismo de la faz de la tierra. Hasta ahora no lo lograron, y espero que no lo puedan lograr”.