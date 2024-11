Los transfeminismos vuelven a las calles para decirle "basta" a las violencias machistas, pero también a defender derechos conquistados y reclamar contra el "retroceso" en relación a políticas públicas de abordaje de la problemática y exigir acciones para una vida libre de violencias. Este 25N, Día Internacional de Lucha contra las violencias por motivos de género, la cita es esta tarde en la plaza 25 de Mayo, a las 16, para marchar a las 17 hacia la plaza San Martín, donde se leerá la proclama con las demandas: "Sólo la solidaridad de las redes que hemos sabido construir, está paliando la falta de la presencia del Estado, que Milei, Pullaro y Javkin pretenden destruir", sostienen. Las consignas apuntan al pedido de justicia por las víctimas de femicidios, "basta de crímenes de odio", "no a la reforma previsional", "no a la precarización laboral", "la educación es un derecho, no un servicio", "el hambre es un crimen", entre otras "demandas hacia todos los gobiernos". Desde la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario proponen: "Seamos miles. Las calles son nuestras. Que se escuchen nuestras voces. Ni un paso atrás". (ver aparte).

La jornada de hoy se enmarca en reclamos que buscan la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género, que tienen como máxima expresión los femicidios y trans/travesticidios. Al respecto, el observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos, de la organización Mumalá, contabilizó 32 muertes violentas de mujeres en Santa Fe, desde que comenzó el año, de las cuales 12 fueron femicidios íntimos (1 vinculado mujer, 1 vinculado varón); 7, cometidos en contextos de economías delictivas; 10 casos que permanecen en investigación y 3 suicidios femicidas. Como consecuencia 13 infancias quedaron sin madre. En el mismo período, registraron 14 intentos de femicidio.

Para Gabriela Sosa, directora ejecutiva de Mumalá, "es imprescindible, ante el vacío que ha provocado el gobierno nacional en las políticas públicas, que desde los Estados provinciales redoblen los esfuerzos y destinen mayor presupuesto para acompañar y prevenir las situaciones de violencias".

Uno de los casos recientes y más resonante fue el de Sofía Delgado, la joven sanlorencina que estuvo 15 días en búsqueda de paradero y fue encontrada asesinada hace diez días en un camino rural a Ricardone -donde este año también se halló el cuerpo de Andrea Portillo-. Para Majo Poncino, de la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario y el movimiento Evita, el caso de Sofía "repite los patrones, no solo de la llegada tarde del estado, sino también por la historia que tiene esa ciudad, donde después de 13 años seguimos buscando a Paula Perassi". Y recordó otro caso, por el que "hace meses buscamos a María Cristina Caruso", sostuvo sobre la mujer que está desaparecida desde mediados de año.

En ese contexto, la jornada tendrá un primer acto a las 10, con una intervención urbana en Tribunales provinciales a cargo de la organización Mujeres de Negro, para visibilizar a las víctimas de femicidios.

Por la tarde, en tanto, la cita es en la plaza 25 de Mayo para marchar hacia la plaza San Martín, a las 17. Y para las organizadoras, la fecha cobra fuerza este 2024, a casi un año de la asunción del gobierno de Milei, cuya gestión, recuerdan, eliminó el Ministerio de Mujeres y con él políticas y programas que fueron desfinanciados. "Estamos en un momento, con este primer año de gestión de Milei, de pleno retroceso. A los meses de asumir recortó las principales área de prevención y erradicación de violencias, programas de acompañamiento, programas para prevenir embarazos adolescentes. Hay un profundo recorte presupuestario, no hay ningún porcentaje contundente destinado a las políticas de género y eso hace al proyecto político que lleva adelante Milei", sostuvo Poncino.

"Este 25N, que es una fecha muy importante en el calendario feminista y de derechos humanos, venimos a denunciar esta situación, a exigir mayor discusión política a aquellos actores que hoy cumplen una función pública, mayores políticas para responder a las demandas, pero siempre en organización y resistencia, porque sabemos que somos las principales enemigas, como se vio desde el principio de su gestión, lo fue demostrando en cada uno de los hechos y se termina de ratificar con el voto negativo en la ONU, donde históricamente como país se viene votando a favor de una agenda internacional que promulgue y promueva la igualdad de oportunidades, que construya herramientas a nivel global para erradicar la violencia machista. En un retroceso demencial en derechos", lamentó.

Al mismo tiempo, Poncino cuestionó que ese tipo de acciones impacta "sobre los índices de violencia" y promueve "mayores discursos de odio". "No queremos acostumbrarnos, sino por el contrario, en las asambleas, plenarios, rondas en territorios, lo que hacemos es motorizar la discusión para saber que esta situación no la podemos normalizar, que no podemos acostumbrarnos a ser violentadas, a ser pobres. Las violencias son totales, no solamente se genera un ejercicio sobre nuestros cuerpos, sino también la falta de alimentos, hoy más de un millón de pibas y pibes se van a dormir sin comer, la emergencia alimentaria es contundente en nuestro país", dijo. "Por eso nos organizamos y lo resistimos".

Por otro lado, agregó que "es la misma sintonía en la provincia, que degradó en jerarquía el ministerio de Género, vulneró los derechos de trabajadoras y trabajadores que llevan adelante las políticas en territorio, porque a principio de año no efectivizó los lugares de trabajo, después ofreció becas pero que sabemos que eso tiene poca estabilidad laboral, se priorizaron otras cuestiones superficiales". Para Poncino, es preocupante la situación general y cuestionó el hecho de "creer, desde una mirada punitivista, que nuestra seguridad ante la violencia urbana se resuelve militarizando más la ciudad; y también teniendo en alianza otros sectores como los religiosos".

Además, recordó que es la primera vez que no habrá boleto gratuito de colectivo para asistir a la marcha, "cuando necesitamos construir mayores espacios o aportar a una democracia más participativa y pensar estrategias para sensibilizar y transformar estas violencias que se vienen dando, necesitamos que toda la sociedad participe; y no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar en transporte", lamentó.

Desde la Universidad Nacional de Rosario, también se expresaron "en este año particular de recortes presupuestarios a programas de acompañamiento y atención a las violencias de género, de un aumento de cifras de la tasa de femicidios en un contexto socioeconómico", y lamentaron que la situación "sigue afectando las vidas de las mujeres y al colectivo LGBTIQNB+", por lo que acompañan la convocatoria a la marcha.