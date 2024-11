El fútbol argentino vuelve a tener un campeón continental y no a cualquiera, sino que a una institución símbolo en la lucha contra la privatización del deporte. En consecuencia, fue muy recordada por estas horas una frase del presidente Javier Milei a la hora de hacerle publicidad a la llegada de las SAD en los clubes nacionales.

"Supongamos que ingresan las SAD a Independiente y empieza a ganar todo y Racing no gana nada. Vamos a ver después qué deciden los socios de Racing cuando pierden todos los partidos. 'Ay qué alegría, no soy sociedad anónima pero pierdo siempre contra Independiente'. Eso se va a terminar. Lo que importan son los resultados", dijo el Presidente en julio pasado. Lo que se dice "no cazar un fulbo".