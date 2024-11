El diputado de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau presentó este jueves en la Cámara baja un proyecto de ley para prorrogar la moratoria jubilatoria que vence en marzo próximo y que podría dejar sin prestación a centenares de miles de personas. “Si no se corrige esta situación estamos frente a un eslabón más de una política de genocidio social”, afirmó Moreau en una publicación en sus redes y aseguró que la iniciativa parlamentaria cuenta con las firmas de los legisladores del bloque. “El principal objetivo de la ley es impedir que la eliminación de la moratoria genere un bloque de pobreza”, dijo el diputado en diálogo con Página/12.

La iniciativa presentada desde la bancada opositora prorroga, desde su vencimiento y por el plazo de dos años, la vigencia del capítulo dos de la Ley 27.705 que implementó “la unidad de pago de deuda previsional”. En caso no continuar la moratoria, que finaliza el próximo 23 de marzo de 2025, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres quedarían condenados a futuro a percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa apenas el 80% de una jubilación mínima. "El principal objetivo de la ley es impedir que la eliminación de la moratoria genere un bloque de pobreza que quede cristalizado en el régimen de la seguridad social, con una enorme cantidad de hombres y mujeres, particularmente mujeres, que de ocurrir esto quedarían definitivamente estacionados en ingresos que podríamos calificar ya no por debajo de la línea de pobreza sino de la línea de indigencia”, dijo Moreau a este diario.

Por otra parte, el diputado opositor alertó sobre las consecuencias sobre el sistema previsional que tiene la Ley Bases aprobada en junio, y que se verían agudizadas en caso de eliminarse la moratoria. “La Ley Bases, promovida por el gobierno de Milei, en el artículo 77 inciso C permite textualmente la condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social. Esto en la práctica significa la trágica y perversa paradoja de que se le condona la deuda a los empleadores que no cumplieron con las obligaciones respecto a la seguridad social, y al desaparecer la moratoria, si el trabajador quiere pagar lo que su empleador no le pagó, no le dan la oportunidad de hacerlo”, alertó.

“Al empleador se lo premia con una condonación de la deuda por su incumplimiento, y al trabajador que quiere haciéndose incluso de las contribuciones que tendría que haber hecho el empleador, comprar años para jubilarse y mantenerse dentro del sistema, se lo impiden porque le eliminan la moratoria. Más perverso que eso es muy difícil de encontrar”, agregó el legislador de UxP.

Moreau señaló que una de las graves consecuencias que provocaría la eliminación de la moratoria previsional recaería sobre las mujeres, quienes “van a tener que jubilarse a partir de los 65 años, y no de los 60”. “Se darían situaciones inconcebibles, como por ejemplo que faltándole un año a una persona para terminar sus aportes, al no poder completar los 30 años necesarios aún teniendo 29, no podría jubilarse dentro del régimen de la seguridad social, y tendría que caer en la PUAM”, planteó el diputado, que criticó duramente el modelo de país de La Libertad Avanza.

“La política previsional del gobierno de Milei no está separada de una política económica que impulsa una pobreza planificada. Yo creo que el Gobierno tiene una política económica que significa que millones de argentinos queden estratificados en un bloque de pobreza que persista por los tiempos, del mismo modo que ocurre en países como Perú, Ecuador, Guatemala, que tienen índices nominales de inflación relativamente bajos pero tienen índices de pobreza descomunalmente altos, tan altos que provocan incluso hambrunas o que los empuja a caminar miles de kilómetros desde sus países, atravesando México, para ver si llegan a la frontera estadounidense buscando una mejor calidad de vida”, aseguró Moreau.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli