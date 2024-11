El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó a los dirigentes sindicales "dialoguistas" que han avanzado en acuerdos con el Gobierno y aseguró, con ironía, que parece que Javier Milei “ha creado el Ministerio de la Resignación”, donde son funcionarios todos estos gremialistas que no convocan a medidas de fuerza pese al avasallamiento de los derechos de los trabajadores.



Aguiar salió al cruce del acuerdo salarial al que llegó el Gobierno con UPCN, el otro gremio que representa a estatales, que cerró una suba del 2% sobre las remuneraciones y un adicional del 1% sobre los salarios de noviembre; acuerdo que, explicó, ATE no acompañó.

En este sentido, cargó con fuerza contra su par de UPCN, quien sí firmó la paritaria: “Yo creo que Milei, además de mentir en muchas cosas, también miente cuando dice que achica el Estado, porque en realidad lo está agrandando. Andrés Rodríguez parece más un integrante del Gabinete que un representante sindical”.



“Ese hombre dijo que este sindicato también firmó ese miserable incremento salarial. Lo desmentimos. Por eso publicamos el acta y convocamos a todos los estatales de la administración pública nacional a afiliarse a ATE. Estamos muy cerca de ser mayoría, y eso le preocupa”, añadió sobre UPCN.

Para Aguiar, la resistencia en el Estado es clave: “Vamos al paro porque el sector público fue uno de los sectores más castigados, junto con los jubilados y jubiladas. Hemos perdido el 39 % del poder de compra desde que asumió el Gobierno del presidente Milei”.

Por eso la convocatoria es para ir a un paro el 5 de diciembre y, aseguró, “tienen el mandato para sumar media jornada”, es decir, pasar de 24 horas a 36 horas de paro en todas las oficinas públicas del país.

Tras señalar esto, destacó la decisión de Pablo Moyano de abandonar la CGT: “Cuando conocimos la decisión, además de acompañar al dirigente en ese difícil momento que debe ser tomar una decisión así, la consideramos un paso más hacia la conformación de un frente sindical de resistencia”.

Para el titular de ATE no hay motivos para no ir a un paro general contra la gestión de La Libertad Avanza, ya que “el pueblo cada vez con más claridad advierte la estafa y que estos que llegaron hace once meses son los que llegaron para vivir del Estado”.