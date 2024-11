Los discursos de odio del ejército mileísta ya no quedan solo en palabras, sino que avanzan en la realidad concreta, demoliendo todo lo que no condice con su ideología de ultraderecha. Tal es así que, este lunes, la ciudad bonaerense de 25 de Mayo amaneció con la noticia de la destrucción del paredón ferroviario de la calle 36, donde se encontraban los murales de Santiago Maldonado. La orden fue dada por la Municipalidad, a cargo del intendente Ramiro Egüen, de La Libertad Avanza, quien propuso que “busquen otro lugar para hacer el homenaje”.

Precisamente, hoy se cumplen siete años del velorio de Maldonado, quien falleció luego de ser perseguido por gendarmería y cuyas causales de la muerte aún están bajo investigación.

Los murales hoy demolidos fueron pintados por el joven artesano desaparecido, oriundo de esa localidad bonaerense, y habían sido restaurados y preservados por el artista Juan Soto.

“Si bien nunca llegamos a coincidir con Santiago, tal vez por cuestiones generacionales, justo se dio esa comunión entre el interés por la gráfica y la coincidencia de ser oriundos del mismo pueblo, 25 de Mayo. Hace unos 2 o 3 años, caminando de visita por el pueblo con mi hijo, elegimos sacar una foto en un mural, sin saber de quién era. Hace poco, en gran parte por gente que se está movilizando allá, me entero de que Santiago era el autor y no sólo de ese sino de tres o cuatro más. También supimos que hay un proyecto municipal que promueve declararlos de interés cultural. Me pareció que podía ser un aporte, a la hora mantener la pregunta encendida, intervenir mínimamente esos murales”, contó Soto, en aquel entonces.

Hoy, el paredón ferroviario de la calle 36 fue demolido por orden del intendente Ramiro Egüen, un joven abogado ligado al GEN de Margarita Stolbizer pero con fuerte cercanía al PRO de Diego Santilli. “Busquen otro lugar para hacer el homenaje”, expresó ante la consulta de la prensa. Hay preocupación entre los vecinos puesto que hay familias viviendo allí.

El jefe comunal es conocido como el imitador de Javier Milei, por sus parodias de utilizar herramientas, como satíra, para mandar a "laburar" a los concejales de la oposición. Además, fue denunciado por un exfuncionario municipal, quien lo acusó de violento y de utilizar "matones".

En sus redes sociales, el exdirector de Comunicación municipal, Matías Subizar, denunció que “uno de los matones del Intendente Ramiro Egüen me quitó el celular a la fuerza dentro del Concejo Deliberante, me agarró del brazo y me quiso pegar hasta que lo sacó una periodista” sostuvo.

Además dijo que la persona que lo atacó le habría dicho “paso todos los días por la puerta de tu casa", en un hecho que tildó como “gravísimo”.