"Estamos en el punto cero, 1 de agosto de 2017, porque durante todos estos años el trabajo fue limpiar todo lo que querían tapar, todo lo que pasó después de que se encontró el cuerpo fue para ocultar, lo sacaron a (el juez Gustavo) Lleral y con él se fueron todas sus supuestas verdades, que Santiago se metió al río y encontró la muerte que lo estaba esperando, se fueron los 55 peritos que dijeron que no pasó nada". Con estas palabras la abogada Verónica Heredia resumió en qué situación está la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y reveló detalles sobre una nueva prueba. Página/12 conversó con ella luego de que fuera recibida con Sergio Maldonado en Ushuaia por el juez federal Federico Calvete, a quien la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia encomendó el caso. "Perseguir la justicia hasta el fin del mundo es la tarea. Poder saber qué hicieron con Santiago Maldonado ahora depende del juzgado de Ushuaia. A casi siete años de la desaparición forzada de Santiago, comienza una nueva etapa con el tercer juez, Federico Calvete. No sé si luchar vale la pena. Lo que sé, es que hay que luchar para seguir luchando", escribió Maldonado en sus redes sociales.

Al momento de apartar al juez Lleral y nombrar a Calvete -juez federal de Ushuaia, Tierra del Fuego y Antártida-, los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez mencionaron el precedente de la Cámara de Casación "en un caso de similar trascendencia y gravedad institucional vinculado con la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro", que resultó en la separación de la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, de esa investigación.

"Nos pusimos a disposición y le dijimos que nuestro objetivo sigue siendo conocer la verdad de lo que pasó con una explicación razonable, y no lo que ha pasado hasta ahora. El juez nos dijo que va a recibir a todas las partes porque es imparcial, y esperamos que lo sea. La primera medida que tomó fue ver dónde está toda la causa físicamente, porque anduvo por todos lados, Esquel, Rawson, para poder estudiarla", describió Heredia. "En este nuevo inicio hay una nueva prueba, un peritaje que hizo la Datip (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) sobre los minutos previos al ingreso de los gendarmes a la Pu Lof, cuando van en el Unimog y dicen 'acá tenemos que entrar, patearles y quemarles todo'", precisó sobre el operativo tras el cual Maldonado fue visto por última vez con vida, con el cual la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pretendía desalojar la ruta 40. Los mapuche la habían cortado en repudio al encarcelamiento de su lonko, Facundo Jones Huala.

En efecto, las casas y pertenencias de la comunidad mapuche de Cushamen ardieron en fogatas que prendieron los gendarmes, y por esa razón habían sido llamados a indagatoria Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra por parte del fiscal federal Federico Baquioni. El peritaje -una edición de los videos que ya estaban en el expediente- había sido solicitado por su fiscalía para sostener la acusación. A mediados de 2022, mientras Lleral pisaba el expediente, el fiscal Baquioni había tomado declaración a una testigo que abonaba todas las sospechas de la familia respecto del rol de Gendarmería. Acaso esta reapertura del caso implique que vuelva a ser escuchada.





Ochenta y tres disparos

El video permite comprobar que la intención previa de los integrantes de los cuatro escuadrones de Gendarmería que participaron del procedimiento era causar esos daños y destrozos. "No fueron solo tres, fueron todos, el video muestra cuadro por cuadro cómo van levantando las piedras que tiraron, que hubo disparos antes de ingresar, que uno llevaba un machete, otro un chapón", dijo la abogada. "Estamos en el primer día pero con esta pericia, con todo lo que ya sabemos y fuimos limpiando, y en este último fallo, la Cámara recordó lo que dijo en su momento, con cuidado en la redacción, que había que hacer la reconstrucción de los hechos, pero admitió que faltan datos. Es decir que sabemos lo que tenemos, que es mucho, y sabemos lo que nos falta", agregó Heredia. Entre lo que está pendiente se encuentra repetir la declaración testimonial de joven mapuche Lucas Pilquiman, porque cuando el juez Lleral lo interrogó no convocó a las partes y los Maldonado no pudieron estar presentes.

Antes de saber de la existencia del video, Heredia había pedido al juzgado de Calvete que tome declaraciones testimoniales en el territorio, como una forma de empezar, y que se concrete la reconstrucción del hecho. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) había expresado que no estaba en condiciones de hacer una reconstrucción virtual de los hechos pero hizo la recomendación de dos empresas internacionales. "Si vamos a empezar de nuevo tienen que declarar Sergio y Andrea, la causa empieza cuando ellos se enteran y van a la Pu Lof donde les dicen 'acá pasó esto', ahí está el principio, el 3 de agosto de 2017 en el territorio les mostraron cuál fue el recorrido que hizo Santiago, por eso el impacto fue enorme cuando apareció el cuerpo, sabíamos que ése no era el lugar donde supuestamente la gente del territorio nos dijo que vió a Santiago en el río", indicó Heredia. "El video pone de manifiesto la ilegalidad del procedimiento de Gendarmería", añadió.



A su criterio, todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial que vieron esas imágenes y las dejaron pasar ya no van a poder seguir sosteniendo la legalidad del operativo. "Además es un mensaje para lo que están haciendo ahora, avalados por este Ministerio de Seguridad conducido por la misma persona, para que el personal de esa fuerza de seguridad sepa que está todo registrado, que más tarde o más temprano tienen nombre y apellido, y son ellos", afirmó Heredia. En ese sentido, el peritaje se completará con la identificación de cada gendarme que levanta piedras, porta un trozo de chapa, un machete o un hacha; cada uno que dispara provocando 83 estruendos, como ponen en evidencia las imágenes, el sonido y el subtitulado de las conversaciones de la edición de la DATIP.

"La impunidad que creen que tienen porque en un momento los apoyan no será tal cuando tengan que sentarse en los procesos penales, este video está yendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demostrar que el procedimiento fue ilegal, que ahí es cuando se lo ve por última vez con vida, objetivamente ese operativo terminó con la desaparición y muerte de Santiago", manifestó la abogada. Todo indica que este podría ser el primer paso de la cadena de encubrimiento que incluyó el lavado de vehículos, la rotura de cintas de clausura, la confesión de un par de gendarmes cuando dijeron 'estamos dibujando' las declaraciones de la mano del ex funcionario Daniel Barberis, al mismo tiempo que desplegaban su ataque a los testigos.

"Le pedimos (al juez Calvete) que haga lo que hace falta, no algo en especial. Sergio le dijo que su vida cambió, desde hace siete años está pendiente de esto mientras, por ejemplo, (el gendarme) Emmanuel Echazú se fue a vivir a España", resumió. La abogada de Sergio Maldonado reiteró que "no está descartada la desaparición forzada, es lo que venimos discutiendo y llegamos hasta la Corte Suprema, que nos respondió que no es atendible porque no hay sentencia definitiva, precisamente porque no hay nada y por eso volvemos a empezar".