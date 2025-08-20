Este viernes la actriz y poeta Glenda Pocai presentará “Yo con vos quiero todo”, su nuevo libro de poemas, que forma parte de la colección P&P (Poetas Platenses) de la editorial Cariño, un proyecto singular. Nació como galería de arte, después fue una librería en Villa Elisa y finalmente se consolidó como una editorial dedicada a la producción y circulación de libros de autores argentinos contemporáneos. Bajo la dirección de la escritora y editora China Made, el catálogo busca tejer vínculos entre estética y territorio, y convertirse en una plataforma para nuevas voces. La colección P&P, explica su editora, es una “cartografía afectiva de la poesía que se viene escribiendo en La Plata en los últimos años”.

Un libro místico y punk

En “Yo con vos quiero todo”, Pocai construye una poética marcada por la intensidad, el humor y la irreverencia, con textos que tensionan el vínculo entre poema y monólogo teatral. El libro recorre distintos escenarios: un camarín en un sótano donde una actriz se mira al espejo e invoca a santos paganos, un viaje en bicicleta hasta un santuario, una moto que la lleva al amor, casas prestadas que se convierten en estaciones de paso para una vida marcada por el nomadismo. Los poemas, además, dialogan con figuras del imaginario cultural y popular: hay plegarias a Evita, citas a Perlongher, homenajes a Alejandro Urdapilleta y al Gauchito Gil.

La estética del libro es, en palabras de su autora, “noventera, punk y rococó”. El trabajo está atravesado por “lo trash y lo romántico, lo místico y lo profano”, y sigue a una actriz que ensaya todo el día, que se monta en su moto para llegar a una sala, que es siempre un sótano o un galpón. Pocai construye una voz que se permite ser sentimental y feroz al mismo tiempo: “A veces hay que amar descaradamente, a veces hay que separarse, a veces hay que desear convertirse en lo que uno odia para salir de la trampa”. La autora, que suele ser vista montando su moto por La Plata, explica que el libro captura ese “espíritu motoquero”, y que retomó el verso “nomadismo por mi país” de Cecilia Pavón para trabajar, en su libro, un “nomadismo por mi ciudad”.

El poeta Gonzalo Zuloaga, encargado de la contratapa, también forma parte de la editorial. Su libro “Chistes para llorar” fue el título que inauguró la colección P&P. De ese modo, “Yo con vos quiero todo" se inscribe en un mapa generacional de la poesía platense, donde la escritura se piensa tanto como práctica estética como forma de comunidad. En este sentido, la editora, China Made, afirma que publicar el libro de Pocai confirmó el rumbo de Cariño: “La colección busca reunir la poesía que se escribió en los últimos años en La Plata, como una especie de cartografía afectiva. Editar es un hecho político: seguir eligiendo el papel, seguir imprimiendo para circular lo que se produce a nivel local. Leer es mucho más que ocupar tiempo: leer nos invita a pensar, y creo que desde Cariño intento volver a esa vieja práctica una y otra vez”, dice.



“Yo con vos quiero todo” condensa un gesto de época: la necesidad de mirar la vida cotidiana desde la poesía, pero sin despojarla de sus tensiones ni de sus excesos. Glenda Pocai ofrece un libro que se mueve entre la fe y la furia, el rock y el rezo, la amistad y el deseo, siempre con la convicción de que la poesía es un vehículo para la experimentación y la resistencia.

Siguiendo esta línea “para nada solemne”, la presentación en el Centro de Arte fue concebida como una celebración. “Para mí es una fecha muy especial, porque no solo publico un libro con una editorial que me encanta, sino que lo hago junto a mi amiga, la China. Hay mucho amor y admiración en este trabajo compartido, y creo que trabajar con amigos es una de las cosas más lindas que existen. Por eso siento que es un doble festejo: el del libro y el de la amistad”, concluye emocionada Glenda.

La presentación será este viernes a las 18hs, en el Auditorio del Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata. La entrada es libre y gratuita.