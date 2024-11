”Este es el paso más importante de mi carrera”, asumió Mariano Soso, nuevo entrenador de Newell’s. La dirigencia leprosa presentó ayer a quien sucederá a Ricardo Lunari en el banco leproso, aunque esta tarde no dirigirá al equipo en su partido ante Independiente en el Coloso desde las 19.

Newell’s presentó ayer a Soso y en la ocasión el entrenador no disimuló la satisfacción por dirifigir en el club que es hincha. “Es el momento más trascendente de mi carrera y creo haber conseguido la madurez para afrontarlo. Ser hincha de Newell’s no es una ventaja, pero me enorgullece”, expresó Soso. “El hincha pretende respuestas inmediatas y trataremos desde el resultado cumplir, pero los procesos necesitan tiempo, mucho más si buscamos una reconstrucción con una identidad que responda a la historia del club. Entiendo donde estoy y las urgencias que hay pero es imposible lograr un cambio tan profundo sin tiempo de trabajo”, aclaró el nuevo entrenador rojinegro.

Soso estará hoy en el palco para presenciar el partido que Newell’s jugará con Independiente desde las 19. Gabriel Medina del Valle será el entrenador interino por segunda vez. Del equipo que viene de caer con Central Córdoba de Santiago de Estero habrá cambios en todas las posiciones de la defensa. Porque Ian Glavinovich y Tomás Jacob dejan el equipo por los regresos de Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo, mientras que Augusto Schott y Angelo Martino pierden el puesto por Armando Méndez y Leonel Vangioni, respectivamente. Así desde las 19 la Lepra parará con Hoyos; Méndez, Velázquez, Salcedo, Vangioni; Silvetti, Banega, Pérez, Cedrés, Miljevic; García. Independiente formará con Rey; Vera, Lomónaco, Laso, Damián Pérez; Marcone, Hidalgo, Loyola, Martínez, Toloza; Ávalos.