"Con boleto o sin boleto (gratuito) te movimos la ciudad", cantó ayer una multitud al llegar a la plaza San Martín, luego de una marcha que se extendió a lo largo de cinco cuadras y que partió de la plaza 25 de Mayo por el Día Internacional de Lucha contra las violencias por motivos de género. Durante la movilización, se leyeron carteles con reclamos a "todos los gobiernos", con demandas por políticas públicas que apuntaron al fin de las violencias machistas, de los femicidios y los crímenes de odio; como así también a las necesidades alimentarias y sociales ante el "retroceso" que vienen denunciando desde las organizaciones. "Olé olé, olé ola, cuánto les falta para entender que el enemigo es el ajuste de Milei", fue uno de los cánticos que más retumbó a lo largo de calle Santa Fe.

Cada lunes, durante las últimas semanas, la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario motorizó intercambios y espacios de diálogo para organizar la jornada por el 25N. "Fue la asamblea autogestiva la que logró esta marcha. No nos van a detener las políticas de Milei, Pullaro ni Javkin", aseguraron desde el micrófono, frente a la sede de Gobernación provincial, al tiempo que iban llegando las columnas con mujeres de decenas de organizaciones feministas y disidentes, de derechos humanos, estudiantiles, sindicales, universitarias y sociales.

Uno de los principales reclamos en lo local tuvo que ver con que por primera vez en muchos años no hubo boleto gratuito de colectivo para asistir a la marcha. Antes de que la movilización comenzara, grupos de mujeres de los barrios populares contaron a este diario cómo se organizaron para poder llegar al centro. "Juntamos plata entre todas para cargar una tarjeta. Lo hicimos porque hay mucha violencia de género y porque nos queremos vivas", dijo Roxana, integrante de la CCC, que llegó con compañeras desde barrio Ludueña. La Municipalidad informó durante la jornada la gratuidad del sistema de bicicletas públicas para usuarios registrados.



Durante varias cuadras, se levantaban carteles con las principales consignas: el "basta de matarnos", "que ser mujer no nos cueste vidas", "ni ajuste más, ni un derecho menos", "sin trabajadorxs no hay ni una menos", "las mujeres no damos un paso atrás", "Fuera Milei", "organizarse no es delito".

También otras pancartas estaban relacionadas a los hechos más recientes, como el femicidio de Sofía Delgado, la joven de 20 años que fue encontrada asesinada en un camino rural de Ricardone, días atrás, luego de 15 días de búsqueda por su desaparición. Y otros con grandes imágenes: "Con facismo no hay patria", rezaba uno con la foto de Milei que tenía dibujada un cola de diablo. Otro con la misma intervención, pero con la imagen de la vicepresidenta Victoria Villarruel, indicaba que "con fascismo no hay derechos".

Los cánticos, en tanto, pasaron por diferentes demandas: "Con los huesos de Caputo vamos a hacer una trinchera para que la deuda externa la pague la casta entera" y "qué momento, qué momento, a pesar de todo les marchamos en la calle", fueron algunos.

"Que hayan podido venir las compañeras de los barrios tiene que ver con la organización que tenemos todo el año. No nos quisieron dar el boleto y creemos que nuestras voces no quieren ser escuchadas o que estemos, pero vamos a seguir estando", aseguró Romina Marucco, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista y de HIJOS Rosario.

En cuanto al gobierno provincial, sostuvo que "no se dan a conocer cuáles son las políticas que están llevando adelante en materia de género. Hay un pedido de informes para saber cómo se están aplicando en el territorio las leyes que supimos conseguir, fruto de las luchas colectivas". En cuanto a lo nacional, planteó que "fogonean la violencia, los discursos de odio. Nos preocupa una alineación del gobierno provincial y municipal en relación a determinadas cuestiones", planteó.

Desde la Asamblea, además, aseguraron: "Nuestros derechos no se negocian. Nuestras demandas son hacia todos los gobiernos. La derecha viene por todo y acá estamos, para darle batalla".

Mientras se armaba la marcha, el gobierno provincial difundió que "en 2024, actualizado a octubre se están abordando e investigando 22 muertes violentas de mujeres registradas en la provincia en diferentes contextos".

Y que "es necesario tomar en cuenta que estos datos son preliminares y que aún se encuentran en proceso de análisis e investigación", pero que "representan una disminución del 67% de las muertes violentas de mujeres respecto 2022 y un 54 % menos, en comparación al 2023".

El día anterior, la organización Mumalá, dio cuenta de 32 muertes violentas de mujeres en Santa Fe, desde que comenzó el año, de las cuales 12 fueron femicidios íntimos; 7, cometidos en contextos de economías delictivas; 10 casos que permanecen en investigación y 3 suicidios femicidas.