ESTE DESORDEN SUPERIOR: HOMENAJE A ROSARIO BLEFARI

Jornada de homenaje a la compositora, cantante, escritora y actriz Rosario Bléfari. A las 18 se presenta el libro "La belleza del ruido" de Walter Lezcano. A las 19, proyección de "Entre dos Luces" de Fernando Blanco y a las 20:30, un concierto especial de música y poesía que homenajea la obra musical y poética de Rosario con la participación de Vale Cini, Vera Buendía, Montarosa, Jaz Pimentel y Camila López. Entrada gratuita sin reserva previa. Sábado 30 de noviembre a las 18 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

FAQ #7: FESTIVAL DE ARTE QUEER EN BRANDON

Este martes comienza el Festival Internacional de Arte Queer en Casa Brandon con shows en vivo, conversatorios, proyecciones, invitades especiales, exposiciones y mucho más. El primer día arranca a las 18:30 con el conversatorio “Toca Disco Queer” a cargo de Violeta Alegre aka InVertida y Pablo Schanton. A las 20:30, "Cosas nuestras: objetos, tesoros y documentos de la vida trans", un viaje a la intimidad con materiales aportados por activistas, artistas y referentes del colectivo travesti trans y no binarie, curaduría de Valentina Quinteiro y colaboración especial de Liliana Viola. Entrada libre y gratuita. Programación completa en linktr.ee/faqbrandon. Martes 3 de diciembre desde las 18:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

FIESTAS

Osos de Aniversario. El Club de Osos de Buenos Aires celebra su 27° aniversario con shows de música, danza y canciones junto a Tita de San Telmo, Leandro, Iván Bazán, Anushka Slonimsky, Sufridos y el cierre junto al Buenos Aires Coro de Hombres Gay. Entrada libre y gratuita. Viernes 29 de noviembre a las 19 en el Anfiteatro Eva Perón, ATE Nacional, Av. Belgrano 2527.

CONVERSATORIOS

Cultura Queer. Nueva fecha del ciclo "No es un secreto. Ciclo de arte LGTB+" del Centro Cultural de España en Buenos Aires en alianza con Casa Brandon, coordinado por el poeta, editor y gestor cultural gaita nihil. En esta oportunidad, una jornada dedicada a interrogarnos ¿Qué es la Cultura Queer? ¿Podemos decir que cambia de uno a otro territorio? ¿O que somos una gran comunidad diversa y disidente? Regia entrevista a la divulgadora española Estupenda Márquez, de visita en el país. Entrada a colaboración. Jueves 28 de noviembre a las 23:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TERTULIAS

Romántica y polémica. Ciclo de música, canto y poesía creado por Ivo Colonna que convoca a artistas del lenguaje, la palabra, la música, el sonido y la voz en un escenario de encuentro y expresión. Tres poetas, tres músiques: Ivo Colonna, Sato Valiente, Ale Berón, Ninfa Anu, La Nocte e invitadx sorpresa. Entrada a colaboración consciente. Domingo 1 de diciembre a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Es Urgente #3. Fecha especial por el Día Mundial de la lucha contra el Sida. Se proyectan los cortos “Días sin arte” por Visual Aids, Residensida presenta "SecretiSidas", Osías Yanov y Manuel Abramovich, y la presentación del libro “Convivir con virus” con la participación de Marta Dillon y el editor Santiago Villanueva de Ediciones Caracol. Modera: Lucas Gutiérrez. Cierre musical por Son pololos. Entrada libre y gratuita. Domingo 1 de diciembre a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Karaoke. Conduce Regia, cantamos todes en el espacio de karaoke, baile y canto colectivo de la casita con un ciclo que lleva más de una década. Entrada: bono contribución. Sábado 30 de noviembre desde las 23:59 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

RECITALES

Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Nueva edición de “Shining in the Dark” con el show en vivo de Peter Pank & Los Chicos Perdidos en un evento que se desarrollará en dos pistas. Comparten la fecha con Civil Hate, Sektor Voltaje, Los Lunautas, Hemisferios y Ale Alba. Después de la medianoche habrá fiesta con el DJ Richard Cure, celebrando el lanzamiento de “Songs of a Lost World” de The Cure. Viernes 29 de noviembre desde las 20 en La Cigale, 25 de mayo 597.

El Grito Vol. 2. Este viernes se presentan en vivo en el festival platense de rock alternativo el shoegaze de Planes para una fuga, el emocore de Murmura, Eucalyptus con su Black n' drone y desde la ciudad de Bariloche, Niniö Ayer a puro emogaze. Viernes 29 de noviembre a las 20 en La Machaca Casa Cultural, Calle 69 entre 25 y 26, Ciudad de La Plata.

Elda-Xxy. Show unipersonal que combina música y stand-up en el que Elda interpreta canciones de amor con melodías propias y clásicos del folclore latinoamericano y del rock nacional, con un repertorio alejado de las canciones de amor tóxico. Músique invitade: Lucas Iriarte. Jueves 28 de noviembre a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

PERFORMANCE

Yo elijo mi nombre. Función especial de la performance musical con interpretación y música en vivo de Eric Román Montenegro e idea, dramaturgia y dirección de Ivanna Soto, desarrollada a través de un monólogo polifónico: Eric transita con fluidez por todos los géneros, sin necesidad de definirlos ni explicarlos. Un nombre como la imagen acústica de una autopercepción física. La elección del nombre propio como el acto primordial de refundación de uno mismo. Domingo 1 de diciembre a las 20:30 en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419.

CINE

Cine en Osos. Se proyecta la última película del ciclo de Cine de Osos de Buenos Aires de este año conmemorando el Día Internacional de la Respuesta al VIH/sida con "It Follows", dirigida por David Robert Mitchell. Luego habrá un debate con comentarios sobre "El sida y sus metáforas" de Susan Sontag. Invitación a participar desde las 15 de la mateada dominguera, llevar equipo. Domingo 1 de diciembre a las 19 en el Club de Osos de Buenos Aires, Humberto Primo 1664.

Foco Rosa von Praunheim. Finaliza el ciclo que reúne diversas obras del escritor y director de cine alemán, con la proyección de "Hombres, héroes y nazis gays", centrada en los hombres homosexuales que se alinean con visiones de derecha, skinheads y nazis. Entrada libre y gratuita. Jueves 28 de noviembre a las 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Virgen rosa. Última función de la película de Dennis Smith en la que tres hermanxs peregrinan durante horas en una fábrica abandonada devorada por la naturaleza, envueltos en paisajes imaginarios, mientras los años de distancia se hacen presentes. Jueves 28 de noviembre a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TEATRO

Como nunca… ¡otra vez! A pedido del público se sumaron nuevas fechas de la obra que hizo regresar el humor político y el desnudo cuidado a las tablas junto a Franco Torchia y la primera vedette hombre de la Argentina, Juampi Mirabelli. Dirigida por Alejandro Tantanian y escrita por Liliana Viola, el maestro Diego Penelas en piano y la colaboración especial en vestuario de Pablo Ramírez, la obra realiza entrevistas exclusivas a personalidades de alta relevancia como “la petera presidencial”. Viernes 29 de noviembre y viernes 6 y 13 de diciembre a las 23:59 en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857.

No hay banda. Continúa en cartelera la obra dirigida, actuada y escrita por Martín Flores Cárdenas: para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra recurrente y trunca. Pero ¿cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? Una propuesta para revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Viernes 29 de noviembre a las 20:30 en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257.

La peste rosa. Estrenó la obra dirigida y escrita por Fabrizio Alessandro Centrone con Agustín Ferreyra, Ernestina Gatti, Toto Salinas y Fabrizio Alessandro Centrone: corren los finales de los ‘80 en una isla del delta del Tigre cuando Bobby y Daniel encontraron un refugio para escapar del terror que la crisis del sida está sembrando en la sociedad y entre sus amigos. De repente, una presencia extraña los acompaña y hace que los sueños se transformen. Viernes 29 de noviembre a las 21:30 en Fundación Cazadores, Villarroel 1440.

Patti Smith. Última función de la obra escrita y dirigida por Patricio Abadi que se sitúa en 1989: Patti Smith, interpretada por Ivana Zachrasky, recibe la noticia de la muerte de su compañero de vida, el fotógrafo Robert Mapplethorpe, y para homenajearlo improvisa un velorio artístico/ performático que es al mismo tiempo una conferencia de amor. Sábado 30 de noviembre a las 22:30 en El Excéntrico de la 18, Lerma 420.

FESTIVALES

FILTT. Nueva fecha del Festival por la inclusión laboral travesti-Trans para ver y escuchar a artistas travestis, trans y no binaries con la participación de Ayelén Beker y Tomi Llancafil, Faunosirena, Escalando sin remedio, DJ Juana Ruda y VJ Enneagrama. Sábado 30 de noviembre a las 20 en La Paz Arriba, Av. Callao 1082.

Hiperstición. Festival disidente con los shows en vivo de Montarosa, Shaggis, Cyano y Desvío. Feria autogestiva junto a Escritos del under, Misha, Uacho Gráfico, Fulana, Undeadwizard, Desidia y desdén y muches más. Barra de tragos, comidas y bebidas. Domingo 1 de diciembre a las 20 en El Batacazo Cultural, Av. Medrano 627.