Este martes, Cynthia García analizó la publicación de La Libertad Avanza en X, en donde critican al Estado y se califican como los “trabajadores”, en contraposición a los empleados estatales y legisladores.

“El partido del Estado es una megaestructura política que abarca todos los sellos partidarios y que tiene como característica principal expropiar riqueza a quienes trabajan, producen y comercian para repartirla entre ellos, los sindicatos, las organizaciones sociales, los actores, el periodismo ensobrado, los empresarios prebendarios y los diversos “colectivos” supuestamente oprimidos, entre otros, para que sus jerarcas vivan como reyes a costa del esfuerzo de los argentinos de bien”, dice la publicación en la red social propiedad de Elon Musk, para luego invitar a las personas a afiliarse al partido.

Para la conductora de La García, “hay que pensar para responder a esta confrontación cultural que propone La Libertad Avanza, que, lejos de ser una locura, es una disputa de sentido”.

“La batalla cultural de los sectores de poder, lo que hoy llamamos el poder real, la concentración de capital, siempre existió. Nuestra respuesta no puede ser la unidad, sino cuál unidad, entre quiénes, No existe la unidad como propuesta absoluta”, sostuvo.

“Tenemos que volver a llenar esos significantes porque ante lo que estamos es ante un proyecto político de derecha que descree en el Estado y quiere destruir todo lo que tiene de protectorio”, afirmó.

“Para hacerlo tienen que capturar, apropiarse y construir un sentido, una hegemonía. Eso no habla mal de aquellos en quienes aceptan y dan el consenso, sino que habla peor del campo nacional y popular y de quienes no quisieron y no pudieron disputar ese sentido, seguir disputando esa batalla cultural”, dijo.



“678 falta hace mucho tiempo porque ahí había una usina de discusión de sentido que no es un latiguillo, sino que es profundamente necesaria y pragmática”, insistió.

“Hay que disputar esa batalla cultural de la que se llenan la boca cuando hablan sin ningún pudor ni temor. Ellos no tienen prejuicios de hablar de batalla cultural. Se apropiaron de nuestros conceptos de batalla cultural. Se construyeron en espejo a lo que el kirchnerismo construyó para proponer un proyecto de las características devastadoras y crueles que estamos viendo”, enfatizó.

“No se trata solo de dar diagnósticos, hay que romper el proceso de consolidación que La Libertad Avanza está dando. Hay que responder con mucha acción, mucha inteligencia y mucho territorio”, concluyó.