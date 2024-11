“Este proyecto de mantenimiento de parte de la Provincia y el municipio acompaña lo que sienten los chicos y chicas por la escuela”, señala Walter D’Andrea. Como director de la Escuela Secundaria N°75 de Gonnet, cuenta su alegría por integrar la nómina de cien instituciones educativas incluidas en el plan de obras anunciado por Julio Alak y Alberto Sileoni que se llevará a cabo durante el receso de verano y beneficiará a más de 30 mil alumnos.

D’Andrea habla desde su experiencia con más de catorce años al frente de una escuela cuyas dos modalidades están vinculadas al arte. “Los chicos sienten que son tenidos en cuenta con estos trabajos que mejoran su predisposición a venir y a estudiar”, subraya. Una sensación que, explica, no estuvo presente durante el gobierno de Julio Garro, ex intendente del PRO que precedió a Alak.

“Me parece que se puede construir otro diálogo con esta gestión, se habla distinto y hay otro interés de llegar a donde se quiere llegar con la educación”, remarca el directivo que conversa con Buenos Aires/12.

Así, la Escuela Secundaria 75 es parte de las cien escuelas que serán beneficiadas por una licitación que, en las filas del municipio, definen como histórica. Lo explica Martín Mendoza, subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de La Plata. En diálogo con este diario, explica que se relevaron más de doscientas escuelas, se priorizaron cien, y se comenzará una primera etapa de ochenta instituciones abordadas.

“Nos encontramos con escuelas en las que no se podían utilizar algunas aulas y una escuela que usaba un baño químico, lo que evidenciaba una desidia importante, con escuelas que tenían obras con contratos sin plazos o licitaciones sin ejecutar”, relata Mendoza. Estuvo a cargo del desarrollo de una licitación novedosa para que el municipio cuente con los recursos y la ejecución relativamente inmediata de los trabajos presupuestados.

Es que, en el marco de un convenio con la Dirección General de Cultura y Educación, la Municipalidad de La Plata contará con 3.705 millones de pesos correspondientes al Fondo Educativo. El equipo de Alak, tras el relevamiento, priorizó las primeras cien escuelas de los tres niveles educativos en diálogo con directivos, funcionarios de la DGCyE y los gremios docentes. Así, se conformaron cuatro zonas en el distrito para aglutinar por proximidad y vinculación a las delegaciones a las primeras ochenta instituciones a intervenir.

Los pliegos posibilitan que una misma empresa tome todas las tareas de, por ejemplo, plomería dentro de una misma zona. Así, se evita hacer un único proceso licitatorio por cada escuela, tal como venía sucediendo, lo que dejaba muchas obras sin terminar por razones como imposibilidades de las empresas de costearlas.

La nueva modalidad de agrupar instituciones y poner plazos cortos para su ejecución hizo que accedieran a presentarse empresas de mayor envergadura que tienen espalda para cubrir la demanda y terminarlas durante los próximos tres meses, previo al inicio de clases que ya fue anunciado para el 5 de marzo de 2025.

En el caso de la secundaria que encabeza D’Andrea, que convive con una primaria dentro de un edificio que, recientemente, cumplió noventa años, se harán trabajos sobre filtraciones en la losa y reparar los desagües del patio que tiende a inundarse durante fuertes lluvias.

Escuelas dignas

“Nuestros pibes necesitan escuelas dignas, no tener frío en invierno ni calor en verano y, como Estado, tenemos que generar las condiciones para que los docentes hagan lo que saben hacer: ellos y las autoridades de cada institución son el corazón del sistema educativo”, expresó Sileoni, director general de Cultura y Educación.

La frase de quien ocupa el rol de ministro de Educación bonaerense hizo eco en D’Andrea. “El otro día lo hablaba con chicos de cuarto y quinto año, que tienen un gran sentido de pertenencia con la escuela, por lo que no siempre es una solución un edificio nuevo”, remarca el directivo.

Desde su lectura, es importante que el Estado garantice las condiciones para que un alumno tenga una trayectoria educativa exitosa. “A veces, esto está ligado a la infraestructura, con cosas puntuales que a veces pueden ser un obstáculo como un portón que no abre, un desagüe pluvial que no ande o un baño sin agua, que no impiden el desarrollo de las clases, pero lo entorpecen o lo incomodan”, detalla.

A esos pequeños, pero a veces grandes problemas, apunta la mega licitación platense. Entre las tareas previstas para el receso de verano, se harán contrapisos y revestimientos, se repararán pisos, veredas, puertas, ventanas, cubiertas y techados, y se procederá con la limpieza de desagües cloacales. A su vez, se instalarán cerraduras, picaportes, inodoros y equipos de aire acondicionado.

También, señala el comunicado municipal, habrá trabajos de pintura y carpintería, extensión de la red de agua corriente, la colocación de matafuegos, cristales, espejos, vidrios, bicicleteros, bancos, cestos de residuos, macetones y señalética, así como la construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad.

Todo el plan, tal como explica Mendoza, sustentado en una planificación basada en cuatro parámetros para definir las prioridades. El primero, indica, anclado en considerar aquellas instituciones donde la continuidad educativa esté comprometida, como la imposibilidad de utilizar aulas porque se inundan o tienen problemas eléctricos.

El segundo eje que se tuvo en cuenta fue el de priorizar las escuelas que tienen comedores y brindan un servicio alimentario. El tercero, si son escuelas de educación especial. Y la cuarta variable que entró en juego son los problemas severos. En todos los casos, Mendoza aclara que la única obra que no se realizará mediante esta licitación son las vinculadas a las instalaciones de gas, porque ya se hicieron mediante el Concejo Escolar previo al invierno.

Zonas, certificados y convenios

“Hoy estamos dando un paso importante en el mejoramiento de nuestro sistema educativo”, fueron las palabras de Alak durante el lanzamiento del plan de obras para las cien escuelas platenses. Acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto, la secretaria de Educación, Paula Lambertini, y la subsecretaria del área, Yamila Olariaga, el intendente de la capital bonaerense ponderó el trabajo que se realizó desde principios de año para relevar la situación y establecer un plan de acción.

El método no es novedoso. Tal como relató este medio en otras ocasiones, la labor del municipio de recabar y ordenar información, sistematizar un procedimiento y ejecutar obras en el corto y mediano plazo, es un mecanismo que se repite. Lo hecho en el cementerio distrital y en los Centros de Atención Primaria de la Salud son un claro ejemplo. Lo mismo se puede extender a la renovación de las principales plazas de La Plata, como la San Martín o la Italia.

“Con los fondos que provienen del Fondo Educativo, se hizo un relevamiento para evaluar cuáles establecimientos necesitaban mejoras con mayor rapidez y se elaboró un programa especial para hacer obras en 100 edificios, que es la base de un proceso licitatorio que está en marcha, el objetivo es ambicioso y nos pone felices”, subrayó Alak.

En este sentido, la inmediatez en la ejecución de las obras es un eje fundamental para no caer en lo que se vivió durante la gestión de Garro y que llevó a tener múltiples obras inconclusas. Por eso, Mendoza se abocó a agrupar las escuelas y desarrollar un plan de tareas en el orden municipal pero financiado por la Provincia. Que se municipal facilita el trabajo, ya que el proceso licitatorio no debe pasar por los organismos de control provinciales, que recién intervendrán cuando se empiecen a ejecutar los fondos y fiscalicen el correcto uso de los recursos que se le giren a la municipalidad.

Así, tras una licitación que se llevará a cabo el 6 de diciembre, la expectativa es comenzar con las primeras obras antes de que finalice el 2024 y contar con el mayor porcentaje resuelto de cara al inicio de clases en las 16 escuelas municipales involucradas y las 84 que pertenecen a la órbita provincial.

Las cuatro zonas a las que hace referencia Alak y diagramó Mendoza junto al equipo de la secretaría, corresponden a la ubicación geográfica, con una inversión promedio en cada una de 900 millones de pesos y veinte instituciones alcanzadas.

La Zona 1 involucra el norte de la ciudad, extendiéndose a Villa Elisa, City Bell, Gorina y Gonnet, entre otras. Las escuelas alcanzadas son: la EEP 17, ES 28, EE 536, EET 2, el Jardín de Infantes 928, las Primarias 107 y 41, la EP 44, ES 15, EP 69, ES 42, los jardines 911, Islas Malvinas y 942. También la Primaria 92 y las Secundarias 37, 59 y 75. Además, abarcará obras en la Escuela Pedagógica Municipal 1 El Rincón y la Escuela Pedagógica Provincial 1 Extensión Algarrobas.

La Zona 2 aglutina a las instituciones que están en el casco céntrico de La Plata. Son la ES 34, EP 102, ES 13, ES 26 y la ES 46. También las escuelas de Educación Especial 6 ext. 0260, 514, 526, 527, 531 y 534. Alcanzará, a su vez, al Jardín de Infantes 901 y el Jardín Municipal 12 Dardo Rocha. En Tolosa, se harán obras en la EP 30, ES 50, y EET 8, mientras que en Villa Elvira se trabajará en la ES 55 y la EET 5. Esta zona se completa con la Casa del Niño A.M.A.D en Villa Castells y el Jardín de Infantes Municipal 6 Hugo Stunz de Ringuelet.

A la Zona 3, que se ubica en el sudeste de la ciudad, la conforman las Primarias 27, 59 y 125, la Secundaria 81, el jardín 975 y los jardines municipales 2 y 11 de Villa Montoro. También estará Escuela Pedagógica Provincial 2 Barrio Jardín, las Primarias 46 y 43 de Arana, y la Primaria 62 y Secundaria 52. También se harán tareas en el Jardín de Infantes 972, la Primaria 72 y las Secundarias 49 y 3, junto con la Escuela Pedagógica Provincial 2 Extensión Los Hornos y Secundaria de Adultos 456, todas ubicadas en Los Hornos. Completan esta zona la Secundaria 45 y la Escuela Especial 532 en Altos de San Lorenzo.

Finalmente, la Zona 4, que se asienta en el sudoeste platense, está integrada por el JI 930, las Primarias 26, 57 y 70, la EES 38 y la Escuela Agraria 1, todas ubicadas en Abasto. Están, también, las Primarias 28 y 83 junto con la Secundaria 53 de Los Hornos, así como la Primaria 48, y los Jardines 927 y 947 del barrio Lisandro Olmos. Completan la zona la Primaria 35 de Arana, el jardín 990 y la Primaria 77 de El Peligro, y un grupo de instituciones de Melchor Romero: el JI 987, EP 75, ES 84 y EE 569.

A su vez, y en el marco del mismo convenio marco firmado entre la DGCyE y la Municipalidad platense, se busca establecer una “cooperación técnica, docente, amplia, donde sin lugar a dudas se incluye de modo muy relevante un proceso que iniciamos de provincialización de escuelas muy emblemáticas de este distrito”, tal como explicó Sileoni.

Esta línea de trabajo prevé que ambas instituciones gubernamentales generen las condiciones para incorporar al sistema educativo provincial, de manera gradual y progresiva, “el funcionamiento de instituciones educativas que dependan de la Comuna o se encuentren en funcionamiento en el ámbito de la misma”.