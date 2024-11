En las efemérides del 27 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1895. El testamento de Alfred Nobel

El industrial sueco Alfred Nobel, creador de la dinamita, firma su testamento, en el que dispone que su fortuna deberá financiar un premio destinado a reconocer los logros en cinco categorías: Química, Física, Medicina, Literatura y Paz. Así nacen los premios Nobel, que se entregan cada 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su creador. En 1969 se sumó el premio en Economía.

1896. El estreno de Así habló Zaratustra

Se estrena en Frankfurt el poema sinfónico Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, inspirado por el libro homónimo de Friedrich Nietzsche. La introducción alcanzaría una fama inusitada al ser usada su introducción por el director Stanley Kubrick como leitmotiv de su película 2001: Odisea del espacio.

1923. Nace Duilio Marzio

Nace Duilio Marzio, uno de los actores de más larga trayectoria en la escena nacional, y que llegó a estudiar en el Actor´s Studio de Nueva York. Se lo vio en películas como El jefe, Paula cautiva y La Raulito. También actuó en teatro. Uno de sus trabajos finales fue la adaptación teatral de El último encuentro, basada en la novela de Sandor Marai. Murió en 2013.

1942. El nacimiento de Jimi Hendrix

En Seattle nace Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más influyentes de la historia. Junto a The Jimi Hendrix Experience sacudió el rock de los 60 al lanzar el disco Are You Experienced? en 1967. Fue uno de los artistas que tocó en Woodstock, en agosto de 1969. Murió en Londres en 1970: ingirió barbitúricos y se ahogó con su propio vómito. Forma parte del grupo de estrellas de rock muertas a los 27 años entre fines de los 60 y comienzos de los 70, junto a Brian Jones, Janis Joplin y Jim Morrison.

1955. Fallece Arthur Honegger

Muere a los 63 años el compositor suizo Arthur Honegger, famoso por su obra orquestal Pacific 231, inspirada por el sonido de la locomotora de un tren. También destaca en su producción el oratorio Juana de Arco en la hoguera.

1970. El atentado contra Pablo VI

El pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor atenta contra el papa Pablo VI en Manila, segundos después que este bajara del avión que lo había llevado a la capital de las Filipinas. Disfrazado de sacerdote, se abalanza sobre el Pontífice y le clava una daga en el pecho, que apenas causa lesiones graves. Los obispos que rodeaban al Papa reducen al agresor. Más tarde dirá que no lo quiso matar, que quiso hacer una obra de arte surrealista. Condenado por tentativa de homicidio, volvió a Bolivia poco más tarde y murió en 2014.

1978. Asesinan a Harvey Milk

Harvey Milk, el primer activista gay que llegó a un cargo público en la política estadounidense, es asesinado junto al alcalde de San Francisco, George Moscone. Otro funcionario, Dan White, los mata a balazos, luego de haber dejado su cargo y no ser readmitido cuando quiso volver a la función pública. El asesino recibió una condena a siete años de cárcel y se suicidó en 1985. Milk, la película de Gus Van Sant con Sean Penn, recrea la vida del militante por los derechos de los gays.

1983. Tragedia aérea en Madrid

Un Boeing 747 que viajaba de París a Madrid se estrella minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Mueren 181 personas y hay once sobrevivientes. Entre las víctimas fatales del vuelo de Avianca hay cinco figuras que viajaban a Colombia para el Primer Encuentro de la Cultura Hispanoamericana: el crítico literario uruguayo Ángel Rama, el escritor peruano Manuel Scorza, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, la crítica de arte argentina Marta Traba y la pianista española Rosa Sabater.

2011. Muere Eugenia Sacerdote de Lustig

A los 101 años fallece Eugenia Sacerdote de Lustig. Había nacido en Turín y era prima de la Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, que también murió centenaria. Emigró a la Argentina debido al fascismo. Investigó sobre la poliomielitis y viajó a conocer la vacuna de Jonas Salk en 1956. A su regreso, vacunó a sus hijos y también se inoculó ella misma en público para convencer a la sociedad de los beneficios de la vacuna. Fue investigadora del Conicet y trabajó en el Instituto Malbrán.

2016. La Argentina gana la Copa Davis

El sueño máximo del tenis argentino se hace realidad al conquistar la Copa Davis. En una final memorable, el equipo nacional da vuelta la serie contra Croacia en Zagreb. La jornada del domingo arranca 2 a 1 a favor de los locales tras su victoria en el dobles del sábado. La Argentina está obligada a ganar los dos puntos. Juan Martín del Potro derrota a Marin Čilić después de estar dos sets abajo. Y luego, Federico Delbonis vence a Ivo Karlović en sets corridos. El equipo dirigido por Daniel Orsanic jugó de visitante las cuatro series que debió afrontar para alzar la tan preciada ensaladera de plata.

2021. Adiós a Almudena Grandes

Muere en Madrid la escritora Almudena Grandes, a los 61 años. Su primera novela, Las edades de Lulú (1989), la convirtió en una autora reconocida. Luego vendrían títulos como Atlas de geografía humana y El corazón helado. En 2010 comenzó la saga de Episodios de una guerra interminable, un ciclo de seis novelas que abarcan los 25 años posteriores al fin de la Guerra Civil Española, entre 1939 y 1964.

Además, es el Día del Trabajador Previsional, por el aniversario de la creación de la Secretaria de Trabajo y Previsión, el 27 de noviembre de 1943.