El secretario adjunto de SMATA, Mario "Paco" Manrique, cuestionó con firmeza a la conducción de la CGT y aseguró que “representa a la burocracia sindical” y no a los trabajadores y la sociedad en su conjunto que, cada día, se ve más afectada por las políticas de ajuste de Javier Milei.



Varios meses después de su renuncia, y tan solo unos días después de que Pablo Moyano tomara la misma dirección, Manrique explicó que la renuncia de dirigentes a la Confederación es un mensaje de que algunos entienden que “la forma del sindicalismo debe ser distinta”.

“No podemos tener un movimiento obrero donde el pueblo laburante y la sociedad no tienen idea de cuáles son los objetivos que se persiguen o qué banderas se sostienen”, sostuvo con un duro tono crítico.



Y explicó: “Que miembros de la CGT salgan a decir que hay que perder lo menos posible, que no están las condiciones para hacer una huelga o que no conviene movilizarse con los jubilados... Para mí, en lo personal, esa fue la gota que rebalsó el vaso”.

Por lo tanto, Manrique propuso: “Deben venir tiempos distintos y tratar de unificar ideas aquellos dirigentes que pensamos que hay que encararlo de otra forma. Estoy de acuerdo con perder lo menos posible; juego a no perder. Obviamente entiendo que hay cosas que se van a traccionar negativamente”.

De todos modos, se diferenció del Gobierno y aseguró que “hay situaciones generales” y que la reacción debe ser más contundente: “Se vetó la fórmula jubilatoria y la CGT no reaccionó”.

“Yo no puedo decir que la CGT no representa a nadie; para mí, representa a la burocracia sindical que nos han cuestionado tantos años. Hoy es una conducción burócrata: se reúnen diez personas, hablan en nombre de cientos de sindicatos y van a discutir con un Gobierno que no les cumple en nada”, finalizó.