El secretario Adjunto de SMATA y diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Mario Manrique, afirmó que el presidente Javier Milei "está decidido a una confrontación" y que su propuesta a los gobernadores con el denominado Pacto de Mayo "es extorsiva".

En diálogo con AM750, Manrique analizó el discurso del mandatario en la apertura de sesiones ordinarias y aseguró que éste "pretende meterse en la vida interna de organismos que no le corresponde".

"Propone un acuerdo para el 25 de mayo en dónde lo único que pretende es ganar tiempo y excusarse que llamó al diálogo y la oposición no lo escuchó. Pero es una persona que viene a cumplir con un esquema de desmembramiento de todas las organizaciones y sectores que se opongan a su política de entrega del país", aseguró el lìder de SMATA.

"Como dijo él: si quieren pelear, peleamos. Será la hora de empezar a organizarse para dar esa pelea. No se puede permitir que esto avance así, naturalmente. Espero que el Presidente reflexione que el camino que está recorriendo nos lleva a un lugar sin retorno", agregó.

En el mismo sentido, Manrique consideró que "el sindicalismo debe organizarse", aunque esto lo llevará a "un espiral de conflictividad que nosotros tampoco queremos".









"A la fuerza no hacemos nada"

Para el diputado nacional, "detrás de esas declaraciones grandilocuentes, (Milei) esconde lo que no quiere decir, que son las necesidades de la población, la pérdida de trabajo por las políticas que aplica".

"Es un reaccionario. Y como todo reaccionario, disimula querer dialogar, pero se hace lo que él quiere", sentenció.

Por último, remarcó que "los gobernadores tendrán que tomar una posición" y "plantear que no están dispuestos a hacer acuerdos de esa naturaleza".

"Si tomamos esto como un compás de espera, nos estamos engañando. Eso es lo que pretende él. Nosotros tenemos que atender la necesidad de la gente ahora. Esperar a mayo es esperar una calesita sin sortija, donde nadie saca un premio. Por eso creo que el supuesto acuerdo que él propone es extorsivo. Porque si para ir a un acuerdo hay que aprobar dos leyes, no tengo nada que discutir. A la fuerza no hacemos nada", enfatizó.

"Que no digan que nosotros no quisimos conversar. No quiero conversar porque me están condicionando. Está queriendo que me vaya a rendir, no a hablar. Rendiciones no firmo", cerró.