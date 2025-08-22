El ministro de Economía Luis Caputo habló por cuarto jueves consecutivo en el programa Las tres anclas, que se emite por el canal de streaming Carajo. Una señal más ante el malestar del mercado y la necesidad del equipo económico de intentar transmitir tranquilidad. El funcionario insistió en que la incertidumbre no es provocada por las medidas del Gobierno sino por la cercanía de las elecciones de medio término.

Del esquema, también participaron otros funcionarios como el titular del Banco Central, Santiago Bausili, quien intentó justificar el desorden que provocaron las últimas medidas con los encajes y que recibieron toda la crítica del sistema financiero por el grado de improvisación.

"Vemos lo que está pasando hoy como un obstáculo más, siempre lo esperamos. Lo hablamos con el presidente en abril cuando estábamos por salir del cepo", recordó sobre las palabras del mandatario: "Cuanto mejor nos vaya, más nos van a atacar".

El titular de Hacienda aseguró que "hay una situación política que no se puede ignorar" donde, según interpretó, hay un Congreso que "está tirando al corazón del programa que es el ancla fiscal y está tratando de desestabilizar el país". "Sabíamos que eso iba a pasar", insistió.

En ese contexto, le planteó una pregunta al mercado. "¿Cómo creen que como país estábamos mejor preparados: en la situación actual o con 16 billones de pesos que vencían todos los días? Obviamente, esa era una situación mucho más frágil", señaló en referencia a las licitaciones del Tesoro.

"Sabemos que lo de hoy no es óptimo, pero estamos acá para trabajar para los argentinos. Estamos tratando que el proceso de desinflación continúe y no haya sobresaltos", argumentó sobre el apretón monetario, en un contexto de tasas altas.

En medio de una actividad alicaída, rumores y presiones de diferentes sectores, Caputo, había salido a negar previamente que el Ejecutivo esté pensando en un reseto de plan económico: "no nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico” y dobló la apuesta al decir que "la gente le pide al Gobierno que acelere y eso vamos a hacer”. La situación se da en el marco de reclamos del establishment, economistas afines a la gestión y de la propia interna oficial.