En las efemérides del 14 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1934. Nace Horacio Accavallo

En Lanús nace Horacio Accavallo. De origen humilde, Roquiño fue el segundo campeón mundial de boxeo de la Argentina. En 1966, doce años después del título logrado por Pascual Pérez, se impuso al japonés Katsuyoshi Takayama en Tokio, en la pelea por el título mosca de la Asociación Mundial de Box y del Consejo Mundial de Box. El argentino ganó por puntos en fallo dividido y conservó su corona hasta 1968, cuando se retiró después de tres defensas exitosas. Falleció el 14 de septiembre de 2022, en el Día del Boxeador.

1944. El suicidio de Rommel

Acusado de haber participado en el complot para matar a Hitler, se suicida Erwin Rommel, apodado el Zorro del Desierto por su destreza en Egipto contra las tropas británicas. Fue uno de los más brillantes estrategas de la Segunda Guerra. Había plasmado sus ideas en el libro La infantería al ataque, de 1937. En plena guerra, fue personificado en el cine por Erich von Stroheim, en la película Cinco tumbas al Cairo, dirigida por Billy Wilder en1943, y que transcurre durante la campaña de Egipto; y más tarde por James Mason en 1951 en El zorro del desierto y en 1953 en Las ratas del desierto.

1962. La crisis de los misiles

Empieza la crisis de los misiles, el momento más álgido de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un avión U-2 norteamericano obtiene material fotográfico que certifica la existencia de plataformas misilísticas soviéticas en Cuba. El gobierno de John F. Kennedy impone un bloqueo a la isla y sube la escalada. Son trece días de tensión hasta que Nikita Kruschev acepta dar marcha atrás y Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba y a desmantelar su base de Turquía.

1980. Adiós a Oscar Alemán

Muere Oscar Alemán, a los 71 años. Nacido en Chaco, descolló como guitarrista de enorme virtuosismo. Tocó en Francia en los años 30, donde conoció a Josephine Baker, Louis Armstrong y Django Reinhardt. De vuelta en la Argentina, se consagra como el gran guitarrista de jazz del país.

1992. Muere José María Muñoz

A los 68 años fallece José María Muñoz. El relator de fútbol más popular de la Argentina durante varias décadas impulsó la prueba atlética conocida como Fiestas Mayas, cada 25 de mayo. Quedó ligado a la dictadura militar por su defensa enconada del Mundial 78 y sus mensajes contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya visita coincidió con el mundial juvenil que ganó el Sub-19 capitaneado por Diego Maradona en Japón, en septiembre de 1979.

2001. El voto bronca

Las elecciones legislativas dan la victoria al peronismo y el gobierno de Fernando de la Rúa queda más debilitado. Es la primera vez que se votan los senadores de forma directa. Así arriban Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín a la Cámara alta, entre otros. La novedad de la jornada es el voto bronca. Amplias franjas impugnan al momento de sufragar. En la Ciudad de Buenos Aires gana la Alianza, pero en rigor sale segunda: el voto en blanco e impugnado es mayor a lo que obtiene el binomio formado por Rodolfo Terragno y Vilma Ibarra.

2012. El salto de Baumgartner

El paracaidista austríaco Felix Baumgartner hace historia en Roswell, Nuevo México, al lanzarse en caída libre de una cápsula desde la estratosfera, tras haber ascendido en un globo de helio. Se tira de una altura de 39 mil metros a una velocidad de 1357 kilómetros por hora y rompe la barrera del sonido sin asistencia mecánica, algo sin precedentes. Dos años más tarde, Alan Eustace lo supera al lanzarse desde 41 mil metros.

2019. Condenas a los secesionistas catalanes

El Tribunal Supremo de España dicta sentencia en la causa más importante desde el fallido golpe de 1981: el intento independentista catalán, plasmado en el ilegalizado referéndum de 2017. Doce dirigentes nacionalistas procesados son hallados culpables de los delitos de desobediencia, sedición y malversación. Se descarta el delito de rebelión y nueve de ellos reciben penas de entre 9 y 13 años de prisión. El gobierno de Pedro Sánchez indultó a los condenados en 2021.

Además, es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, con el que se busca incentivar sobre la importancia de donar; y el Día Mundial de la Espirometría.