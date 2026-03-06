Omitir para ir al contenido principal
La purga en el Ministerio de Justicia

Mahiques asumió en Justicia y barrió con la herencia

Luego de una corta ceremonia, el nuevo ministro pidió la renuncia a todos los funcionarios. El rol de Santiago Viola. La puja política favoreció a la hermana presidencial.

MARZO 5: Juro hoy Juan Bautista Mahiques como nuevo Ministro de Justicia
Jura. Juan Bautista Mahiques se abraza con Karina Milei que lo impuso como ministro de Justicia. (noticias argentinas)

La muerte de un niño de un año

Javkin abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo

“En esta ciudad ganamos los buenos”

Por Ignacio Cagliero

Hoy se define si Central juega la Supercopa Internacional el miércoles 18

Una final muy conversada y aún sin fecha

Por Alejo Diz

Juan Monteverde, de Ciudad Futura, analiza el discurso de Javkin

“Efímeras puestas en escena”

Está acusada por una supuesta venta irregular de terrenos en Río Negro

Piden embargar por más de 30 millones a la diputada libertaria Lorena Villaverde

Por Luciano Barroso

Una interna complicada

Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba

Por Gregorio Tatián

El club anunció a través de un comunicado que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo

River sumó leña al fuego contra la AFA

La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración

Las consultoras elevan sus pronósticos de precios

El País

La ley de Seguridad Interior lo prohíbe

Milei, junto a EE.UU., suma a los militares a combatir el narcotráfico

Por Raúl Kollmann

Lo colectivo para contar el horror

Se presentó el libro “Puente 12, salir de la oscuridad″

Economía

Liquidación final: la crisis se expande hacia las grandes cadenas

Quebró Garbarino, ChangoMás despide

Argentina aparece como preocupación en informes internacionales

Crecen las dudas sobre el programa económico

Suba del 42% en la autopista Panamericana y Acceso Oeste

Los peajes suman presión a la inflación

Sociedad

Anuncio de la fiscalía de Brasil

Denuncian a Gran Hermano Brasil por posible “tortura” y “tratos inhumanos”

Acusación contra Gemini

Demandan a Google por una supuesta inducción al suicidio por parte de su IA

Día Internacional de la Mujer 2026

Cuando las corporaciones no tributan, las mujeres pagan el precio

Por Magdalena Sepúlveda

La medida apunta a mejorar la atención y los vínculos interpersonales

Qué opinan los especialistas sobre la prohibición de los celulares en las secundarias

Por Dolores Curia

Deportes

Las mejores fotos de la visita del Inter Miami

Así fue el encuentro entre Messi y Trump en la Casa Blanca

El otro es Defensa y Justicia, que acumula dos triunfos y seis empates

Torneo Apertura: Vélez es uno de los dos invictos tras ocho fechas

"Soy tu fan", le dijo el mandatario a Leo

Messi y Trump en la Casa Blanca, una imagen que da la vuelta al mundo