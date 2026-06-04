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Economía

La balanza mostró una baja del 11,8 por ciento

Cayó el comercio bilateral con Brasil

Containers This aerial view shows containers in the port of Buenos Aires, on February 26, 2026. (Photo by LUIS ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO. AFP

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