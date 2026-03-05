Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Javkin abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo

“En esta ciudad ganamos los buenos”

Celebró las mejoras en materia de seguridad, destacó el acompañamiento de Provincia, anunció obras en los barrios y recordó el valor de la autonomía municipal.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
intendente, pablo javkin, apertura sesiones ordinarias, concejo municipal, rosario
Apertura de sesiones Pablo Javkin (Sebastian Granata)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Javkin abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo

“En esta ciudad ganamos los buenos”

Por Ignacio Cagliero

Hoy se define si Central juega la Supercopa Internacional el miércoles 18

Una final muy conversada y aún sin fecha

Por Alejo Diz

Juan Monteverde, de Ciudad Futura, analiza el discurso de Javkin

“Efímeras puestas en escena”

Diputados piden reactivar las obras paralizadas en el Monumento a la Bandera

Exclusivo para

Sobre el film de Chloé Zhao

Hamnet o el amor maternal

Por Cristian Rodríguez

Monotributistas

Opción para manifestar disconformidad

Se trata del primer ataque de este estilo desde la Segunda Guerra Mundial

Un submarino de EE.UU. hundió un buque militar iraní frente a Sri Lanka

La puja por la cartera de Justicia

Cómo se gestó la partida de Cúneo Libarona y la llegada de Juan Mahíques

El País

Un ministro desesperado por los billetes verdes

“Tienen los dólares en los colchones perdiendo plata”: el ruego de Caputo para que los ahorristas financien el plan

Por Natalia López Gómez

Será el 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados

Convocan a una audiencia pública por el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares

Tras la gestión de Tapia para la liberación del gendarme

Bullrich recibió a Gallo y apuntó contra la AFA

Crítica a la actitud del Presidente en el Congreso

“Su éxito parece haber generado arrogancia y agresividad”: la advertencia de The Economist sobre Milei

Economía

Argentina aparece como preocupación en informes internacionales

Crecen las dudas sobre el programa económico

La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración

Las consultoras elevan sus pronósticos de precios

Suba del 42% en la autopista Panamericana y Acceso Oeste

Los peajes suman presión a la inflación

Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados

El sector de los autos, en el fondo del mar

Sociedad

Día Internacional de la Mujer 2026

Cuando las corporaciones no tributan, las mujeres pagan el precio

Por Magdalena Sepúlveda

La medida apunta a mejorar la atención y los vínculos interpersonales

Qué opinan los especialistas sobre la prohibición de los celulares en las secundarias

Por Dolores Curia

Homenaje a 16 años del femicidio

Inauguran un mural por Wanda Taddei

Una sorpresa en Santa Clara del Mar

Encontraron el fémur de un perezoso gigante

Deportes

El club anunció a través de un comunicado que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo

River sumó leña al fuego contra la AFA

El otro es Defensa y Justicia, que acumula dos triunfos y seis empates

Torneo Apertura: Vélez es uno de los dos invictos tras ocho fechas

"Soy tu fan", le dijo el mandatario a Leo

Messi y Trump en la Casa Blanca, una imagen que da la vuelta al mundo

El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús

Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca