No vienen siendo jornadas auspiciosas para el gobierno de Javier Milei en materia legislativa. Es que este jueves el oficialismo volvió a sufrir nuevas derrotas en el Congreso.

El Senado convirtió en ley el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales, iniciativa que ya anticipó que tendrá su veto.



También la oposición logró rechazar cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU que eliminan o modifican organismos como Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos, INTI, INTA y la Marina Mercante.

Ley de financiamiento universitario

Solo diez legisladores del oficialismo y aliados votaron en contra de la ley para otorgar mayores recursos a las Universidades Nacionales. La iniciativa se sancionó con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, superando ampliamente los dos tercios.

Un dato que sorprendió es la decisión de la radical Carolina Losada, quien se desmarcó de su bancada de trece miembros, que aportó doce votos a la sanción de la ley para otorgar aumento a las Universidades.

Además de la radical Carolina Losada -se desmarcó de su bancada de trece miembros- votaron en contra los seis miembros de la Libertad Avanza (Bartolomé Abdala, Ezequien Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero e Ivana Arrascaetea), los legisladores del PRO (Carmen Alvarez Rivero de Córdoba y Martín Goerling de Misiones) y Francisco Paoltroni de Formosa. El único ausente fue el senador por Entre Rios Alfredo De Angelis.

Dos de las abstenciones fueron aportadas por el PRO el partido amarillo con Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) y el salteño Juan Carlos Romero (Salta).

INTA e INTI: 60 rechazos, 10 afirmativos y una abstención





Vialidad: 58 rechazos, 12 afirmativos y una abstención





Marina Mercante: 55 rechazos, 13 afirmativos y tres abstenciones





Banco de Datos Genéticos: 60 rechazos, 10 afirmativos y una abstención





Organismos de cultura: 57 rechazos, 13 afirmativos y una abstención







