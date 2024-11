La brutal agresión que sufrió Silvia Lo'Presti, mientras tomaba mates con una amiga en un campo de golf de Pinamar, continúa generando repercusiones: en las últimas horas, la Asociación Argentina de Golf (AAG) se pronunció sobre lo ocurrido y sorprendió al asegurar que "nunca tuvimos un caso así".

Si bien no hubo una voz o comunicado oficial, desde la AAG, una fuente explicó que nunca se habían enfrentado a un caso de tal magnitud: “Podemos actuar en episodios de trampa o ante un eventual doping, pero nunca vimos un caso así”, señalaron.

"No tenemos potestad de intervenir en el caso, que deben solucionarla internamente el club y judicialmente las autoridades, que hoy tienen una causa penal para analizar. Mucho menos tenemos la potestad de prohibir el ingreso a los clubes de golf del país, que son privados y deciden ellos quién ingresa y quién no", agregaron desde la AAG en diálogo con Clarín.

La entidad enfatizó que nunca antes había visto un ataque tan brutal que planteara un dilema de envergadura al código ético del deporte, como el que Celeste López y Mariano Girini le propinaron a la mujer de 61 años.

Cuando se le preguntó si podrían tomar alguna medida ética, respondieron que eso corresponde al club: “No sabemos si los agresores son jugadores aficionados. Si lo fueran y compitieran para el club, este podría pedir que se les retiren los puntos, pero la decisión de expulsarlos o sancionarlos es del club”. Sin embargo, añadieron que si los agresores fueran jugadores federados por el club Links, la AAG podría desvincularlos, pero siempre respetando las decisiones de cada club.

A pesar de los rumores que circulaban en las redes sociales sobre una posible prohibición de los agresores en todos los campos del país, la AAG fue clara: “Nosotros no nos expedimos sobre el caso, sobre ningún aspecto. Además, escapa absolutamente a nuestras potestades el poder prohibir -o permitir- el ingreso de tal o cual persona a tal o cual club”.

Este tipo de ataque, tan violento y fuera de lo común, representa un dilema inédito para la AAG, que se enfrenta a un panorama completamente nuevo. Según el club Links, que quedó a la espera de las medidas que se puedan tomar tanto desde la AAG como desde la Justicia, el caso sigue su curso judicial, sin embargo la AAG no se pronunciará hasta que el club emita su resolución.

La Justicia, por su parte, ha imputado a los agresores, que aún no declararon, pero serán llamados a indagatoria, en las próximas horas. La calificación actual es "lesiones leves", y la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima se mantiene.

Adriana D'Elía, amiga de Lo'Presti, relató al fiscal de la causa: “Le partió un palo de golf en el cuello”. En tanto, la víctima describió la agresión: “Había poca gente jugando, estaban estas dos personas que ya veíamos que tiraban la pelotita, de manera muy seguida, en dirección al lugar donde estábamos nosotras. A esa actitud llamativa continuaron insultos a los gritos, nos decían las peores cosas: ‘Negras de mierda, ratas del conurbano, váyanse adonde pertenecen’”.

Lo'Presti, quien tiene una propiedad en Pinamar, manifestó que no volverá hasta que se recupere completamente: “No volveré hasta que me recupere de salud y de ánimo, pero regresaré”.

La mujer, según relató, sigue con "síntomas" y en consulta con una psiquiatra, además de realizarse estudios médicos. “Estoy viva de milagro. Me pegó con el mango del palo, que es de grafito, si me llega a pegar con el pie del palo, con lo que se golpea a la pelotita, no estaría aquí. Saber eso, pensar eso, me tiene muy desanimada", concluyó Lo'Presti.