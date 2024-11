La fuente, el urinario de Duchamp, que dinamitaría la Belleza e incluso la noción de obra de arte, constituye el fermento de una subversión radical cuyos efectos aún hoy se sienten. Objeto fetiche de la modernidad, en psicoanálisis, al menos tanto como el osito de peluche de Winnicott, se podría sugerir que la fuente de Duchamp también regó la noción de objeto a forjada por Lacan.

Será objeto de escándalo.

Sin embargo, cuando se presentó en el Salon des Indépendants de Nueva York en 1917, La fuente, la obra presentada anónimamente por Marcel Duchamp, firmada por R. Mutt, no causó escándalo. La razón es simple: es que nadie lo ha visto. Simplemente no estaba en exhibición. El objeto no es precisamente rechazado, no será reconocido como una obra y acabará en el armario. Después de eso, le perdemos el rastro.

Basta decir que el objeto que revolucionará el arte de un siglo y todo el pensamiento del arte, no sólo no se habrá visto nunca, sino que después de una existencia furtiva, desaparecerá. A diferencia de la Revolución Bolchevique, la Revolución de La fuente de 1917 fue una revolución esencialmente discreta.

Por lo tanto, hay que sostener que el objeto que finalmente pondrá patas arriba el arte no es simplemente un objeto común, un objeto sin cualidad, insignificante, un objeto de abajo, que sólo pide una unción urinaria, es un objeto rechazado, perdido, desaparecido, condenado al olvido. El objeto que hará bailar el vals de la galaxia del arte es un objeto caído.

La transfiguración del meadero, que de objeto sin calidad se redimirá en un valor supremo, la elevación del objeto al cenit del arte del siglo XX, pasa por su decadencia y, de hecho, por su desaparición, cuerpo y alma, pero no cuerpo y alma. El objeto perseguirá el siglo con su fantasma. Es una foto que saca La fuente del armario. Tomada por Alfred Stieglitz, fue publicada en la revista The Blind Man en mayo de 1917, junto con un artículo de Louise Norton, "Buda del baño". Es así a través de su rastro que el meadero de Duchamp saltará a la cara del siglo.

Una fotografía, un objeto altamente efímero y perecedero, elevará un objeto mortal vulgar a la inmortalidad de una obra de arte. Obra perdida, sin originales, esta fotografía se convirtió en la fuente en los años sesenta de varias réplicas, compradas y certificadas por Marcel Duchamp.

En resumen, la serie de objetos ocupará el lugar del objeto perdido. Como si fuera la carencia la que engendró lo múltiple; como si fuera la falta del objeto que detentara la potencia creadora del objeto.

Objeto sin mirada, objeto faltante y objeto fuente, ¿cómo pudo esto haber escapado a los ojos de Lacan? Si es con la interpretación que Lacan hace resonar el ready-made en La Tercera (Lacaniana 18, Grama Ediciones) aquí, sin duda, reside una parte del secreto del objeto a. En lo que es, en definitiva, la historia de una caída.

La caída es el escándalo, el scandalum: "aquello con lo que se tropieza". El objeto es con lo que tropiezas. El objeto es escandaloso.

Da la casualidad de que el año 1917, el año de La fuente, fue también el año de otro ready-made, llamado Trébuchet. Un perchero, de madera y metal, fijado al suelo. Marcel Duchamp cuenta la historia de la siguiente manera: "Había allí, en el suelo, un perchero de verdad que quería, a veces, colgar en la pared; pero nunca lo conseguí, de modo que él se quedaba allí en el suelo y siempre me tropezaba con él; Me volvió loco y me dije: basta de esto; Si quiere quedarse en el suelo y seguir molestándome, está bien, lo clavaré y él se quedará allí... ".

Trébuchet, el objeto de la caída. Baste decir que Trébuchet es un puro escándalo. Es incluso la encarnación del escándalo. El objeto mismo del escándalo. El objeto mismo del escándalo del objeto.

La fuente es el objeto del escándalo, el objeto que ha hecho tropezar a la historia del arte. De esto se deduce que el objeto a de Lacan es un trabuquete, un escándalo.

