La coalición de derecha al frente del Gobierno italiano, formada por Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, dio señales de división este miércoles, cuando el partido liderado por Antonio Tajani se unió a la oposición en el voto contra de la reducción del canon de la RAI, el impuesto que pagan las familias italianas para el financiamiento de la televisión pública, una propuesta de sus socios en el poder, la Liga.

El partido liderado por el ultraderechista Matteo Salvini, cuyo nombre completo es Liga por Salvini Premier, había llevado la propuesta para la reducción del canon a los Presupuestos Generales, como una medida para aliviar la carga económica a los hogares en medio de una alta inflación y la crisis energética.

Durante la comisión del miércoles en el Senado, donde se evaluaron las enmiendas presentadas para los Presupuestos, Forza Italia no sólo optó por no votar la medida de Salvini, sino que votó a favor de la enmienda elevada por la oposición italiana, que pedía una prórroga para la reducción de la contribución para la televisión pública, y que logró su aprobación por apenas 2 votos, evidenciando tensiones al interior de la coalición gobernante.

Un "tropiezo" del consenso

Esta no es la primera división entre los partidos de Salvini y Tajani, pero sí se trata de la primera vez que se ve cristalizada en una votación, tras la cual fuentes de la presidencia del Ejecutivo, que lidera Meloni, indicaron que se trataba de "un tropiezo" que "no beneficia a nadie", en un intento de disminuir la importancia del asunto.

"El gobierno se compromete firmemente a apoyar a las familias y a las empresas, actuando siempre en un marco de credibilidad y seriedad. El tropiezo de la mayoría en la cuestión de la reducción del canon de la RAI no beneficia a nadie", afirmaron las fuentes.

Según la líder del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, el voto de Forza Italia demuestra que la mayoría gubernamental está fragmentada y sus divisiones internas son evidentes. "Las peleas internas están paralizando la acción del Ejecutivo. Están desorganizados, demasiado ocupados peleándose entre ellos, en vez de gobernar el país", sentenció la diputada, que lidera el mayor partido opositor en el país.

"Somos partidos distintos"

Tajani, quien actualmente es vicepresidente del Consejo y Ministro de Asuntos Exteriores de Italia, sostuvo que su decisión de no votar la enmienda fue porque la consideraba irrelevante para reducir la carga fiscal.

"Para aprobar esta enmienda era necesario encontrar 430 millones de euros del presupuesto para financiar a la RAI. En cambio, esos 430 millones se pueden usar para recortar otros impuestos", dijo el líder de Forza Italia a los medios locales.

A su vez, consideró que, al ser la enmienda una medida presentada por la Liga, no en el Consejo de Ministros, esta "no es un compromiso de gobierno", y que su decisión de no apoyarla no muestra una ruptura de la coalición. "Somos partidos distintos", aseguró Tajani.

Mientras tanto, el portavoz en el Senado de Forza Italia, Maurizio Gasparri, reiteró que siempre han sido transparentes de su oposición a la medida, que consideran dañina para la sostenibilidad financiera de la televisión pública. "Lo del canon de la RAI no tiene sentido, se quitan 430 millones de dinero público a la RAI para ahorrarle al ciudadano 1,20 euros al mes", añadió el representante.

El canon RAI se paga por núcleo familiar, y forma parte de la factura bimensual de la electricidad que recibe cada hogar del país. El impuesto siempre ha ocupado un lugar controvertido en la agenda política italiana, con algunos sectores considerándolo como esencial para la financiación de una televisión pública de calidad, mientras que otros solo lo identifican como una carga fiscal que afecta injustamente a los ciudadanos.