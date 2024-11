El abogado de Silvia Lopresti, la mujer golpeada en un club de golf en Pinamar, habló respecto de la carátula de la causa judicial contra la pareja de agresores. "Por ahora se trata de una causa de lesiones, es una calificación provisoria", dijo Juan Sebastián Tamagno en la 750.

Según el jurista, las agresiones verbales que se pueden escuchar en el video que circuló en redes sociales darían lugar a una figura aún más grave que podría contemplar discriminación: "Hay un componente de odio clasista, habría que ver si lo podemos subsumir en lo que la letra fría de la ley dice", planteó.

Lo que podría definir otro tipo de carátula en la causa, explicó Tamagno, son las pericias psicológicas y psiquiátricas a las que serán sometidos Celeste Lorena López, de 44 años, y Mariano Girini, de 62, la pareja de agresores. Por el momento, el proceso judicial se encuentra en tareas investigativas y los acusados no han sido citados a declarar.



"Acá no estamos en el accidente de tránsito, donde, en una situación de sociedad crispada, alguien se baja del auto y comete una acción antijurídica reprochable, repudiable, que es agredir físicamente a otro. Acá estamos ante dos personas que estaban desarrollando una actividad en la naturaleza, donde uno compite contra sí mismo", argumentó el entrevistado.

El abogado pudo confirmar que, por temor a la privación de la libertad, los acusados se presentaron ante la Justicia para solicitar la eximición de la prisión. Consultado por el cierre de la farmacia que pertenece a Girini en Pinamar, Tamagno aseguró que la víctima no solicitó ninguna medida al respecto. "No hay ninguna medida judicial que les impida el ejercicio del comercio, no lo pediríamos ni se podría hacer porque tiene que ver con la afectación al derecho constitucional del trabajo de los empleados del lugar. Es una actitud que asumieron ellos", detalló en Escuchá Página|12.



Lopresti, por su parte, está bajo tratamiento psiquiátrico por estrés postraumático con un cuadro que se agravó con el correr de los días. "Se profundizó el cuadro de desánimo, angustia y miedo. Miedo al exterior y a volver a su casa de Pinamar", reveló, por último, el jurista.