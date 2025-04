Clauda, Rita y Ana Maradona, las hermanas de Diego, declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro en el juicio por la muerte de su hermano, luego de que Dalma y Giannina las denunciaran y les abrieran una causa paralela por la supuesta apropiación ilegal de la marca del ex futbolista tras su fallecimiento.

Junto a las familiares de Maradona, en la causa paralela por la marca, también declararán el abogado Matías Morla, Maximiliano Pomargo y Sandra Iampolsky. Son acusados por el delito de defraudación y administración fraudulenta y responderán preguntas desde desde el 8 de abril hasta el 24 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43 de Capital Federal.

Declaraciones de Claudia Maradona

La primera en declarar fue Claudia Norma Maradona, la hermana menor del Diez, que al ser consultada por Fernando Burlando (abogado de Dalma y Giannina) respondió que "Diego nos dejó la marca a mí y a mis hermanas", y aclaró que "antes de su muerte, Diego nos hacía regalos. En vida no tenía ningún tipo de relación contractual. Después de su muerte sí nos dejó sus marcas". Previo a su respuesta Pablo Jurado, el abogado de Claudia y sus hermanas, intentó objetar la pregunta dado que interferiría en el otro proceso judicial que comenzará en los próximos días. Luego de deliberarlo, los jueces avalaron esa consulta.

Claudia indicó que fue a la clínica de Olivos cuando operaron a Diego del hematoma subdural y que estuvo en la reunión donde se decidió la externación del ex futbolista. Estuvieron "las tres hijas (Dalma, Giannina y Jana), Verónica Ojeda, el neurocirujano y Cosachov" y resumió que "se decidió llevarlo a la vivienda del country San Andrés", pero no recordó "quien lo dijo".

Respecto del equipo médico dijo que "al único que conocía era a Luque", e informó que luego del fallecimiento de su hermano "no volví a tener contacto con Luque y el resto del personal de salud". Definió a Morla como "el amigo y el abogado de confianza" de su hermano, aunque desconoce "si influía en las decisiones médicas de Diego" y recordó que en su último cumpleaños vio a Diego "viejito y con tristeza".

La segunda fue Ana

Luego llegó el turno de Ana Maradona, que tuvo cercanía con Diego que duró "hasta que se operó del hematoma, después se hicieron cargo las hijas", a quienes reprochó porque "antes teníamos buena relación y ahora no sé por qué se distanciaron". También mencionó la última vez que vio a su hermano fue “en la clínica de Olivos, después de la operación. Estaba bien. Me dijo que le dolía el alma”. Al igual que Claudia previamente, Ana señaló que Dalma, Giannina y Jana decidieron el traslado de su padre al country San Andrés de Tigre.

A pesar de que no lo vio luego de la operación en Olivos, Ana afirmó que "solamente se comunicaban fluídamente por llamadas" donde "lo notaba bien" y que "nadie lo obligaba" a tomar sus medicamentos, si no que "él lo decidía". Ante la repregunta de Burlando por la marca Maradona, al igual que sucedió antes con Claudia, Ana mencionó que "Rita es la presidenta de Sattvica S.A.".

Eduardo Ramírez, el abogado de Diego Maradona Junior (el hijo italiano del ex Napoli, Boca y Argentinos Juniors), señaló que Ana incurrió en una contradicción respecto a quien se hacía cargo de los gastos médicos. Ramírez expuso que Ana previamente dijo que no sabía quién pagaba ese costo y que en el juicio indicó que lo hacía Matías Morla. Ante el pedido del Tribunal para que sea más clara, Ana dijo "probablemente lo haya dicho, tengo 74 años, no 20".

No hay dos sin tres

Tras las declaraciones de Claudia y Ana Maradona, llegó el turno de Rita Maradona. En línea con sus hermanas, mencionó que "las hijas de Diego decidieron el traslado a Tigre", incluso dijo que Dalma le comunicó la decisión, y afirmó que "ellas tomaban las decisiones", como por ejemplo la de que su padre siguiera su recuperación en una internación domiciliaria y no en un centro de salud.

El fiscal Patricio Ferrari fue autorizado a reproducir un audio de Leopoldo Luque, enviado el 7 de noviembre de 2020, casi 20 días antes de la muerte de Diego Armando Maradona. “Quiero comentarles que Diego evoluciona cada día mucho mejor. Queremos preparar una internación domiciliaria. Sería en una casa de zona norte”, decía el médico en el mensaje de voz preguntando si estaban de acuerdo. Rita contestó no recordar haber escuchado ese audio.

Rita también recordó la última vez que vio al campeón del mundo: "Tenía una excelente relación con Diego. Yo lo vi la noche en la que lo iban a operar y al otro día de la operación. Estaba un poco alterado pero estaba bien. Estuvimos un rato y nos fuimos. Me dijo que estaba bien y a mi hermana, que le dolía el alma".

Sobre la reunión en la clínica de Olivos para discutir cómo procedería el futuro del ídolo, mencionó que "estaban (Leopoldo) Luque, (Nancy) Díaz, las hijas, (Verónica) Ojeda, nosotras cinco y mi hermano Lalo. También los médicos y (Matías) Stinfale. (Agustina) Cosachov creo que estaba también".

Rita también mencionó que "para saber de la salud de mi hermano se armó un chat en el que yo estaba. Estaban también Gianinna, Dalma, Jana, el doctor Díaz y la doctora Cosachov" y que por esa vía se enteró que iban a restringir las visitas. Además cuestionó que en la casa de Tigre no había aparatología médica.

Por último Rita confirmó ser "presidenta de una sociedad que cuidaba los derechos y la imagen de Maradona" y contestó que vive por su jubilación y su pensión. Verónica Ojeda, que iba a declarar esta tarde, hablará ante los jueces el próximo martes a las 9:30.