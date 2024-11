Una comisión de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una propuesta de enmienda a la Constitución que busca garantizar la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción, lo que, en la práctica, puede eliminar los supuestos legales para abortar en el país.



El proyecto, presentado originalmente en 2012, fue aprobado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ), con 35 votos a favor y 15 en contra.

El texto será analizado ahora por una comisión especial y, de ser aprobado, se debatirá en el pleno de la Cámara Baja, donde tendría que ser respaldado, en dos votaciones, por tres quintos de los diputados (308). Solo después iría al Senado, donde tendría que superar un trámite similar.

El aborto en Brasil

Actualmente, lEn los demás casos, la interrupción del embarazo está tipificado en el Código Penal y prevé penas para las mujeres y los médicos que lo practiquen., pero no hay definición del momento en que ese derecho entra en vigor, situación que se vería modificada con esta propuesta.

El rechazo del feminismo

La diputada del Partido Liberal (PL) Christine Tonietto, una de las defensoras de la enmienda, argumentó que "la expresión 'desde la concepción' es un hecho científico" solo que en el año en que se promulgó la Constitución "no se utilizó porque era redundante hablar de ello".Mientras la legisladora exponía, un grupo de manifestantes feministas interrumpieron la sesión, que se desarrollaba a puerta cerrada, con cánticos pidiendo que el proyecto fuera eliminado de la agenda. Los diputados suspendieron la sesión varios minutos hasta que se liberó el recinto.Diversas organizaciones, como el Centro Feminista de Estudios y Asesora (CFEMEA) o el Frente Nacional por la Legalización del Aborto, habían llamado en sus redes sociales a movilizarse frente a la Cámara de Diputados contra "la propuesta de enmienda del violador".La ONG 'Me Too Brasil' afirmó en una nota que esta propuesta "representa un profundo retroceso en los derechos de las mujeres, niños y adolescentes, y viola principios constitucionales, como el derecho a la dignidad humana, la salud y la protección contra la violencia".