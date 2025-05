Este domingo se realizaron las elecciones para renovar 30 de las 60 bancas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Como se acostumbra en las jornadas electorales, tanto candidatos como otros actores protagonizaron las clásicas perlitas del día. Desde Javier Milei, Horacio Rodríguez Larreta y Silvia Lospennatto hasta el no voto de Mirtha Legrand y el desmayo de un camarógrafo.

Las complicaciones de Larreta para votar y el desmayo de un camarógrafo

Horacio Rodríguez Larreta, el candidato a Legislador de Volvamos Buenos Aires, se presentó este domingo por la mañana en la mesa 513 de la Facultad de Derecho para emitir su voto. Pero el exjefe de Gobierno se encontró con que su mesa estaba cerrada ante la ausencia del presidente. Cuando la mesa efectivamente se abrió, gracias a un suplente que trajeron de una mesa contigua, su primer intento por votar se vio frustrado porque la máquina no funcionaba. Larreta pudo votar recién cerca de las 9:30.

Luego, mientras el candidato hablaba con la prensa y criticaba a la gestión de Jorge Macri, un camarógrafo se desmayó. En ese momento Larreta interrumpió sus declaraciones y pidió un médico para el hombre.

A Milei primero le negaron un saludo y después acusó a un periodista de darle un microfonazo

El presidente Javier Milei se presentó a votar esta mañana en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en el barrio porteño de Almagro en el marco de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, al jefe de Estado le tocó vivir un incómodo momento, ya que un fiscal se negó a saludarlo.



Milei se acercó a saludar a cada una de las autoridades de mesa con la mano, cuando el último fiscal le realizó un gesto de "no" con sus dedos, ante lo cual el Presidente primero se sorprendió y no supo bien qué hacer con su brazo estirado, aunque sin dejar se sonreir le hizo un gesto de "ok" con su dedo pulgar. Una vez que lo ingresó a la urna, el mandatario saludó nuevamente a las autoridades, aunque esta vez optó por hacerlo desde lejos con el fiscal que se negó a darle la mano.

Por otra parte, Milei vivió un momento insólito al intercambiar palabras con un notero que le puso el micrófono demasiado cerca de la cara mientras bajaban la escalera y al que acusó de golpearlo adrede. "Me pegaste a propósito", dijo, en medio del tumulto. "¿Yo?", se preguntó sorprendido el periodista. "Ese micrófono me pegó", cerró.

Lospennato habló con el micrófono al revés

En la conferencia de prensa que el PRO organizó esta mañana en el Café Tortoni, Silvia Lospennatto habló unos segundos hasta darse cuenta de que había agarrado el micrófono al revés y por ende nada de lo que decía se estaba escuchando.

No votó Mirtha Legrand

Esta perlita no se dio en el cuarto oscuro ni a sus alrededores. Es que Mirtha Legrand no fue a votar por primera vez en décadas. “No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Besos, sepa el pueblo votar”, fue el mensaje que le envió a una periodista de TN.

Caruso Lombardi explicó las elecciones en términos futbolísticos





El entrenador Ricardo Caruso Lombardi, candidato del Movimiento de Integración y Desarrollo, referenciado en el diputado nacional Oscar Zago, exLLA, explicó la elección en "términos futbolísticos", un formato que se viralizó en redes sociales para explicar con analogías de fútbol cuestiones complejas.

"Esta jornada es como cuando te dan por descendido y después a las siete de la tarde decís 'mirá, con ocho hombres se salvó'. Y es así esto", ejemplificó.

