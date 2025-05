La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a los videos difundidos en redes sociales, hechos con inteligencia aritifical (IA), en los que supuestamente Mauricio Macri y Silvia Lospennato anunciaban la baja de la lista del PRO y hacían un llamado a votar por Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza. "Es un video hecho por el ingenio de las nuevas generaciones", relativizó la funcionaria.



"La realidad es que el jueves sacaron un video que era un insulto a todos y cada uno de los que conformamos el Gobierno. Pegaron abajo de la cintura. Ahora aparece un video, que nadie sabe quién lo hizo, que no es de La Libertad Avanza, sino que es de algún ingenioso... Ellos (el PRO) sacaron un video agresivísimo (sic) en su cuenta oficial, este es un video hecho por el ingenio de las nuevas generaciones y lo que hace Mauricio Macri es ponerse en una situación de poco caracter", aseguró Bullrich en diálogo con la prensa tras emitir su voto en La Rural.





A pesar de que fue compartido por todas las cuentas del ecosistema digital de redes sociales del Gobierno, la funcionaria negó que sea oficial.

"No me interesa la conferencia que hizo hoy Macri, me pareció de una persona con muy poco carácter. No puede decir después de la campaña que hizo, oficial, decir que un video absolutamente silvestre, que no es de La Libertad Avanza. ¿Por qué no criticó el video que ellos hicieron el jueves, agresivo, poniendo al Presidente como si fuera corrupto, diciendo traidores, un video totalmente agresivos", cerró Bullrich, sin repudiar los hechos.



Otro exmacrista que salió a defender las deep fake news fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Luego de votar en una escuela de Barracas afirmó que el video falso realizado con inteligencia artificial donde aparece el expresidente Mauricio Macri "era bastante gracioso" y que "hay que interpretarlo como un chiste".



Incluso el presidente Javier Milei, tras votar en la sede de la UTN en Almagro, dijo que "ellos (el PRO) tratan de victimizarse porque saben que son una fuerza que se está extinguiendo". También criticó que Macri "está hecho un llorón, parece de cristal".

Los videos falsos de Macri y Lospennato hechos con Inteligencia Artificial

En declaraciones públicas realizadas este domingo, Macri denunció una maniobra política que calificó como “la más vil y perversa” que le ha tocado ver en sus dos décadas de trayectoria política. "Lo que vivimos ayer es una locura que rompe todas las reglas de juego", manifestó Mauricio Macri durante el habitual desayuno que realiza el PRO previo a las elecciones y añadió: "Esto que han hecho no tiene precedentes".

“Luego difundieron un video diciendo que nos retirábamos de la elección. Jamás visto. Una operación burda, desinformativa, con la clara intención de dañar la voluntad de los votantes. No lo lograron, porque la verdad es mucho más poderosa”, aseguró Macri ante la prensa. Por su parte, Lospennato sostuvo que "se cometieron una serie de delitos graves. Sufrimos un nuevo ataque, que no fue solamente a nosotros, sino a la democracia toda"

El propio Leandro Santoro, candidato de Es Ahora Buenos Aires, salió a repudiar los hechos. "Lo que pasó anoche, la verdad no tiene antecedentes en la democracia. Quiero expresar mi más alta condena", aseguró.

"Se vulneraron principios elementales de la convivencia democrática. Hay 50 millones de argentinos que necesitan que la dirigencia política sea responsable y esté a la altura. Nos costó mucho recuperar la democracia. Estamos viviendo un proceso de desconsolidación de la democracia en el mundo, así que necesitamos responsabilidad. Les pido a los espacios politicos, y en especial a los que gobiernan la ciudad y el país, que sean responsables con la democracia", sentenció.



