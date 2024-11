El nuevo fracaso del mileismo en su intento por tratar en Diputados el proyecto de “Ficha Limpia” para proscribir opositores desató en La Libertad Avanza (LLA) nuevas acusaciones y reproches que refrescan la interna a cielo abierto que desde hace meses sacude al oficialismo.

Esta vez –otra vez- las primeras en disparar fueron las integrantes del ala dura del partido de gobierno María Celeste Ponce y la cosplayer Lilia Lemoine. Ambas llevaron a la arena de las redes sociales acusaciones contra sus compañeros y compañeras de bancada que no dieron quórum para que se trate la iniciativa.

Los diputados que no se ubicaron en su bancada para posibilitar el debate y el tratamiento del proyecto proscriptivo que impulsan LLA, el PRO y el radicalismo asociado al Gobierno fueron Marcela Pagano, Gerardo González, Pablo Ansaloni, Alvaro Martinez, Lorena Macyszyn, José Peluc, Carolina Píparo, Emilia Orozco y Santiago Santurio.

Otro de los blancos de las críticas fue la diputada Lourdes Arrieta, la del patito, la de la visita a los genocidas presos, quien fue expulsada de la bancada de LLA pero sigue prestándole su voto.

Arrieta no se sentó en su banca cuando fue llamada la sesión, y una vez que la convocatoria formalmente se cayó, ocupó su lugar, pidió la palabra y entre llantos dio sus razones: “Yo no respondo a Macri ni a Cristina ni siquiera al Poder Ejecutivo, porque me echaron”, lanzó.

Dijo “estar limpia de toda contaminación” y aseguró no deberle “nada a nadie”. Propuso que “el tema de ficha limpia se tendría que ampliar” porque “muchos inventan causas y meten pruebas falsas”, y citó como singular ejemplo que “nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial”.

Luego calificó a los legisladores de “hipócritas”, por tratar una legislación como el de Ficha Limpia y no pensar en votar un aumento para jubilados y excombatientes de Malvinas. “Son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo”, largó entre llanos.

Su discurso despertó risas y sarcasmos por varios de sus excompañeros y excompañeras de bancada. Las más notables fueron las de Lemoine y Ponce, la diputada abogó por los ciudadanos brasileños detenidos por participar del intento de golpe a Lula Da Silva.

Desde su cuenta de X, Ponce lamentó: “Sin quórum para Ficha Limpia. Cada vez queda más claro quiénes son los cómplices de corrupción”. Junto al mensaje posteó una selfie que se tomó junto con Lemoine mientras otros diputados hacían uso de la palabra.

El bloque del oficialismo y sus aliados apenas reunieron 116 legisladores sentados en sus bancas. Buscaban consumar la proscripción contra Cristina Kirchner a través de la iniciativa que propone prohibir que una persona condenada por corrupción en segunda instancia se presente a elecciones.