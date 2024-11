"No, estoy mostrando lo que puedo hacer. La confianza no se pierde por esas cosas, creo que eso es lo importante", respondió Franco Colapinto cuando le preguntaron si consideraba que sus choques recientes generarían desconfianza entre aquellos que podrían darle un asiento definitivo para la Fórmula 1. "No fue un fin de semana fácil, pero aprendimos", reconoció de todas maneras el argentino.



El choque de Colapinto en Las Vegas

Colapinto cometió un error milimétrico en el final de la vuelta rápida en la Q2, que lo metía en la Q3, cuando sufrió un impacto que superó los 50G. El incidente dejó como saldo una severa destrucción de su monoplaza.



Colapinto había avanzado a la Q2, sacándole siete décimas a su compañero Albon en la Q1. Sin embargo, cuando buscaba mejorar su registro en el cierre de la segunda tanda de la qualy, estrelló su neumático izquierdo contra los muros, y generó daños severos en su coche.

Colapinto en la previa del Gran Premio de Qatar

"Obviamente los resultados de las últimas 2 carreras no fueron los deseados .Fueron 5 grandes carreras, las previas, y dos en las que tuvimos problemas. En Las Vegas me estaba sintiendo bien, muy cómodo con el auto, estaba haciendo buenas vueltas en la Clasificación y desafortunadamente en la última vuelta de la Q2 todo era un desorden. Eso me puso en una situación en la que estuve al límite y me acerqué demasiado a los muros. Es parte del proceso", sostuvo Colapinto en la rueda de prensa previa al GP de Qatar.



"En Las Vegas fui muy cauteloso en las prácticas libres 1, 2 y 3, y luego en la clasificación hay que arriesgar más y acercarse a los muros. Esto es lo que hacemos, y hay que asumir los riesgos. Desafortunadamente, me pasé un poco, pero es parte del automovilismo y son cosas que pasan", añadió el oriundo de Pilar. El joven de 21 años reconoció que "no fue un fin de semana fácil" tras el accidente, pero que fue un aprendizaje y que está completamente recuperado.



En cuanto a estar en Qatar, se mostró muy emocionado por el recuerdo del Mundial que ganó la selección argentina. "Es un lugar especial para todos los argentinos. Como país, pasamos por mucha felicidad acá en Qatar. Estoy muy feliz de estar acá y de correr en la Fórmula 1, de poder representar a mi país", aseguró.

"(Tenemos que) entender un poco el auto, cómo va a funcionar acá en Qatar. Después de Las Vegas, estamos usando la especificación antigua en la suspensión delantera de mi auto, así que algunas piezas antiguas en mi coche que necesitamos entender cómo funcionan, rápidamente, porque, por supuesto, en un fin de semana de Sprint no hay mucho tiempo para entender la configuración y cómo funciona el auto. Estoy seguro de que podemos resolverlo y tratar de maximizar el auto", cerró el argentino.



