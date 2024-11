Tanto dentro como fuera de la gestión libertaria, durante este casi primer año de mandato de Javier Milei, se reprodujeron y multiplicaron los discursos de odio - incluso algunos llevados a la acción con golpes y amenazas-. Recientemente, el presidente de La Libertad Avanza Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán, no tuvo ningún reparo y compartió una imagen de una bandera de la comunidad LGBT envuelta en llamas.

Sin embargo, eso no fue todo: el funcionario acompañó el posteo con un mensaje desafiante: "En Argentina solo la celeste y blanca!". Este gesto fue interpretado como un ataque directo al colectivo LGBT e incitación a la violencia, por lo que generó un amplio repudio en las redes sociales.

Dada la repercusión y las respuestas negativas, Henoch Guzmán ensayó una tibia defensa y, muy al estilo libertario, intentó restarle importancia a su publicación ofensiva: "Yo no prendí fuego la bandera LGBTQ+, solamente publiqué una foto que vi en internet", afirmó director ejecutivo de PAMI en Santa Cruz, en una entrevista radial.

Y agregó: "Simplemente puse que la única bandera que debería flamear en el país es la bandera argentina". Sin embargo, reconoció que está en contra de las disidencias y la identidad de género. "Creo que la batalla es cultural, que la grieta es moral y estoy en contra de la ideología de género", afirmó.

"Considero que la Agenda 2030 le hace mucho daño al país. ¿Acaso no soy libre de expresarme?", amplió Henoch Guzmán. Y concluyó: "No entiendo el grado de agresión que he recibido hoy por expresar mi punto de vista".

Repudio generalizado

Las reacciones en las redes sociales fueron de rechazo. Muchos usuarios condenaron el mensaje de Henoch Guzmán como un acto de homofobia, incitación al odio y violencia. Uno de los comentarios más destacados expresaba: "Espero sea repudiado por todos y todas. No se construye una mejor sociedad prendiendo fuego al que siente diferente".

Las respuestas negativas no solo vinieron en forma de comentarios insultantes, sino también a través de acciones simbólicas. Algunos usuarios optaron por comentar todas las fotos de Henoch Guzmán con el emoji de la bandera multicolor, como una forma de protesta visual.

Otros comentarios reflejaron un profundo rechazo y exigieron la renuncia inmediata del funcionario. “Repudiamos el mensaje que promueve la violencia, el odio y la ignorancia sistemática”. “Tenes que renunciar urgente, no se puede permitir algo así” y “la homofobia debería ser un crimen” fueron algunos de los mensajes que se publicaron.

La exlegisladora Ofelia Fernández también reaccionó al posteo discriminatorio de Guzmán, y lo cruzó en redes sociales: “El presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, además de funcionario, acaba de subir esto. Si después un basura va y mata o caga a trompadas a alguien puede simplemente decir que el gobierno se lo permitió”, posteó en X.

El funcionario libertario, lejos de reparar sobre sus dichos, le respondió con vehemencia e insultos: “La única bandera que puede estar en el cielo argentino es la ARGENTINA, zurda rancia. Te llenás la boca hablando de la patria pero sos la primera en abortarla”, escribió.