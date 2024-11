El nuevo disco de Militantes del Clímax es, en principio, una celebración: 15 años de música. Y como debe ser, se trata de una ocasión especial. Un disco que puede escucharse y también verse; en suma, una película en donde el guion lo pautan las canciones. O no. Porque también fue la búsqueda de imágenes la que hizo posible la elección misma de esas canciones. Y el resultado atrapa, la musicalidad es depurada -de un cuidado obsesivo y detallado en los arreglos-, a partir del secreto que encierra un conejo blanco: un guiño carrolliano que es apenas uno de los muchos que encierra Nueva Sangre. Una fusión festiva de hip hop, funk, jazz y rock, que Militantes del Clímax presenta hoy a las 21 en Centro Cultural Güemes (Güemes 2808).

“Es un poco lo que dice el título del disco: una inyección de nueva sangre. Teníamos ganas de sacar una serie de temas que veníamos trabajando, pero no sabíamos si daban para un disco. A principios de año, decidimos encarar el proceso de hacerlo y de acompañarlo con el video. Lo loco fue que no lo teníamos conceptualizado, no teníamos demasiado mapa de lo que íbamos a hacer. Pero los conceptos y las conexiones fueron apareciendo a partir del esfuerzo, de laburar y de darle para adelante. Es lo que tiene de lindo este tipo de proceso, te va sorprendiendo”, comenta Franco Bersi a Rosario/12.

-Si la música despertó imágenes, éstas seguramente hayan redimensionado el proyecto.

-Sí, se redimensionó. Pero la verdad es que arrancamos el audiovisual sin tener el concepto en la cabeza, prácticamente al mismo tiempo que se iba haciendo el disco. Había temas que terminaron quedando afuera, y hubo otros que todavía no existían. Prácticamente, ningún tema estaba terminado y grabado, sino que fuimos escuchándolos, dándoles forma, a partir de una idea que fue mutando hasta el último día, cuando sacamos el disco y el video juntos. Por eso, la sorpresa de ir viendo cómo algunas cosas las vas planeando y otras van apareciendo, como si fueran piezas de un rompecabezas que caen justo en un lugar donde no sabías que faltaba algo.

Nueva Sangre contiene secuencias narrativas, ligadas a citas cinéfilas, retomadas según el devenir del mismo disco; entre el relato legible, los guiños al cine de terror, y la relación sensorial entre colores, imágenes y sonidos. En este trabajo, el guion de Bersi corrió a la par de la tarea de Pablo Rojzman en dirección. Según Bersi -encargado de los despliegues performáticos de la banda-, “la tarea de Pablo fue fundamental desde un principio”. “Empezamos a trabajar el tema de lo que terminó siendo esa base de control medio uterina y también la mano títere, que se ven en el video. Hablamos con Leo Raff, el actor, y de repente nos encontramos en el medio del proceso de convertir la idea en un video/disco. Teníamos tres meses y medio, el disco todavía no estaba terminado, pero decidimos hacerlo. Empezamos a armar un guion base, desde el cual ponernos a laburar, y después lo fuimos modificando en el camino. Somos un grupo de trabajo muy chico, éramos más o menos 7 personas trabajando y viajando. Hicimos todo a pulmón, pero la calidad de imagen de Pablo permitió generar un material que agrega mucho profesionalismo”.

-Se notan referencias al cine, en un plan lúdico, con un diseño visual logrado.

-Es clave el tema de las referencias, desde El Exorcista a Hombres de negro, constantemente Drácula; nos agarramos de las cosas que más nos gustaban y que en general tenían que ver con el cine de terror. Apoyarnos en las referencias fue una manera de hacer también más fácil el proceso creativo.

-El disco salió hace muy poco, pero ya lo presentaron; hacía cierto tiempo que no grababan material nuevo.

-Hicimos una presentación en el Teatro Flores, un lugar fantástico, porque además tiene una cosa medio de salón. Hicimos algo medio fiesta de 15, por los años que cumplimos; y estamos tratando de llevar la mayor parte del show que podamos a Córdoba y a Rosario, entre escenografía, vestuario y la banda misma, porque somos muy numerosos. Militantes termina de desarrollarse en el vivo, es muy importante para nosotros; tratamos de dar un contexto medio ceremonial y ritual, y de generar una propuesta rica. Eso nos permitió, cuando no estábamos sacando material, mantener la llama del ida y vuelta con el público. En cuanto al disco en sí, todavía no pasó el tiempo suficiente para que la gente lo digiera y lo comparta, si bien las devoluciones que estamos teniendo de nuestro público son bárbaras.

-Se escucha, además, muy pulido, pensado. Tiene un cuidado compositivo que obliga, me parece, a querer también escucharlo sin las imágenes del video.

-La verdad que sí, yo creo que la banda está más madura que nunca. Este disco tiene mucho trabajo de laboratorio, de estudio. Antes había mucho más laburo de zapada, que está bueno para engendrar algo, pero acá hay mucho laburo de montaje, de pulido, sobre los coros, sobre los vientos, la verdad que es interesante. En cuanto a escuchar el disco y ver la película, incluso nos tomamos la libertad de poner en Spotify una versión con un orden de temas diferente a la del álbum en YouTube; creo que un poco cambia la propuesta, y está bueno que sea así, con el mismo material.

Militantes del Clímax está integrado por El Auelo (voz), Tomás Sánchez (batería), Federico Ulrich (bajo), Lautaro Passadore Tommasi (percusión), Simón Grunblatt (teclados), Manquel Lo Presti (simples), Pharuk (DJ), Matías García Molinari (guitarra), Guillermo Avender (saxo), Carlos Machingo Russo (trombón), Papacho Valentino (trompeta), y Franco Bersi (diseño escenográfico y monólogos).