El Concejo Municipal aprobó un proyecto para que los deudores alimentarios no tengan permitido entrar al casino y salas de juegos de azar o bingo de la ciudad. El decreto, sancionado por unanimidad en la sesión de este jueves en el Palacio Vasallo, encomienda al Ejecutivo local que gestione esa prohibición, para la que deberá acordar un convenio con la Corte Suprema de Justicia provincial y así acceder al Registro de Deudores Alimentarios e imponerle al casino que prohíba el ingreso a quienes figuren como morosos en su obligación parental. La iniciativa del concejal Federico Lifschitz va en línea con una serie de medidas novedosas que viene implementando la justicia de Santa Fe para sancionar a los progenitores que no cumplen con las obligaciones de manutención de sus hijos.

"No está bueno que te juegues la guita de tu familia, por eso a partir de ahora, si debes la cuota a tus hijos no vas a poder entar más a un casino", expresó en un video en sus redes sociales el concejal Federico Lifschitz. “Si le debés la cuota alimentaria a tu familia no deberían dejarte entrar al casino. La ludopatía es una enfermedad con la que no se juega”, reza una leyenda en los carteles con los que el edil hizo la campaña al respecto.

La iniciativa apunta a que, quienes aparezcan en el Registro Municipal de Deudores Alimentarios Morosos, tengan prohibido el ingreso a cualquier sala de juegos de azar o bingo de la ciudad de Rosario. "La medida busca preservar la familia, el Estado debe dar un mensaje claro a la comunidad sobre quienes no cumplen con la cuota alimentaria para sus hijos", agregó el edil en LT8, sobre el proyecto de su autoría.

“¿Es lógico que aquel que le debe la cuota alimentaria a su familia pueda acceder al casino incrementando las deudas que tiene? La respuesta es no”, afirmó sobre el dictamen que fue avalado con la firma de los pares socialistas de Lifschitz, Manuel Sciutto y Alicia Pino; como así también por los concejales Mariano Romero y Norma López, de Justicia Social; Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio; Carlos Cardozo, del Pro; y Sabrina Prence, de Vida y Libertad.

Al respecto, la Justicia de Familia de Rosario viene dictando fallos que buscan innovar sobre las sanciones a deudores de la cuota alimentaria y ya se implementaron cuestiones novedosas como la prohibición de ingresar a los estadios de fútbol a ver partidos del equipo con el que simpatiza el deudor, la no posibilidad de renovar el carnet de conducir, y hace pocos días se conoció una sentencia que ordenó bloquearle las redes sociales a un hombre que debe alimentos a sus dos hijos.

“La idea es que la persona, en vez de dedicarse el tiempo libre para utilizar las redes sociales, consiga un trabajo, sea como empleado o en forma autónoma, y pueda generar ingresos”, dijo días atrás el abogado Sebastián Nava, que patrocinó la demanda a la que hizo lugar la jueza Gabriela Topino.