La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) divulgó por primera vez los nombres de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas en un acto de homenaje a las familias de este crimen conocido en Colombia como "falsos positivos". En total la JEP asegura que hay 6.402 víctimas de uno de los episodios más oscuros del conflicto colombiano, en el que el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras en combate. Muchos de los cuerpos de esas víctimas aún no fueron encontrados.

Alejandro Ramelli, presidente del tribunal colombiano, dijo ante las madres de las víctimas: "Hoy todos y todas leeremos los nombres de las 1.934 víctimas, este listado es el resultado de un arduo trabajo de alta contrastación judicial, recordaremos la memoria de las demás víctimas a medida que avancen las labores de contrastación". Para Ramelli el acto simbólico en la sede de la JEP, ubicada en Bogotá, era necesario para "combatir el negacionismo inclemente e impúdico de quienes aún se preocupan por las cifras y no por los acontecimientos".

"Por ahora son 1.934 nombres, pero, repito, bastaría uno. Los nombraremos para dignificarlos, para recordar que es deber de cada ciudadano tenerlos presentes, honrar su memoria y hacer lo que esté en nuestras manos para que nunca más se repita esta tragedia", apuntó el magistrado, antes de proceder a la lectura de cada uno de ellos, acompañado de otros miembros de la JEP y de madres de víctimas.

La presidenta de las Madres de Falsos Positivos (Mafapo), Jackeline Castillo, lamentó que tengan que ser ellas, que llevan años buscando a sus seres queridos y reclamando justicia, las que tengan que justificar los crímenes y seguir aportando pruebas sobre lo que sucedió. "Siento que nuestros familiares no son un objeto, no los estamos comercializando, no están a la venta. No tendríamos por qué exponer públicamente los nombres de nuestros familiares", dijo esta madre.

Castillo continuó: "No hay derecho. ¿Por qué no pedimos como sociedad que se publiquen los nombres de los militares que estuvieron involucrados en las muertes de nuestros familiares? Que son más de 4.500 militares que están siendo investigados, que ellos sí merecerían estar en ese escarnio público". La JEP, formada tras el acuerdo de paz, imputó en varios autos del Caso 03, que estudia exclusivamente falsos positivos, a 106 máximos responsables del Ejército de estos crímenes, de los cuales 85 han reconocido su responsabilidad. Entre ellos hay dos generales retirados y seis excoroneles.

La lectura de los nombres de las víctimas se realizó durante la exposición "Mujeres con las botas bien puestas", que presentaron en las instalaciones del tribunal las madres y familiares que se dedicaron a denunciar los casos y exigir justicia. Las botas se convirtieron en un símbolo en la denuncia de los falsos positivos debido a que algunos jóvenes asesinados aparecían con las botas puestas al revés y con uniformes de guerrilleros que no tenían rastros de balas, pese a que los cuerpos mostraban las heridas.

La exposición había sido instalada en el Congreso colombiano a principios de noviembre, pero el congresista de derecha Miguel Polo Polo grabó un video tirando las botas, símbolo de las víctimas, a una bolsa de basura, asegurando que estaban haciendo "apología" de las ejecuciones extrajudiciales.