Volver sobre sus pasos. Al menos es lo que muestra el fallo dividido de la Cámara Federal de Casación que no solo anuló una decisión tomada sobre el mismo tema por los mismos jueces en junio pasado, sino que se transformó en una verdadera mala noticia para Ángelo Calcaterra. El primo de Mauricio Macri se enteró que regresa a la causa "Cuadernos" donde deberá explicar porqué, supuestamente, entregó dinero para coimas para beneficiarse con la obra pública durante el gobierno de Cristina Kirchner. En su momento, el titular de IECSA había logrado convencer a los magistrados de que ese dinero era en realidad un aporte non sancto para la campaña electoral y por eso la Cámara había decidido que sea la justicia electoral la que juzgue al primo del expresidente.

El máximo tribunal penal anuló una sentencia que había rubricado el 19 de junio pasado. En aquella decisión daban por aceptado el argumento de la defensa de Calcaterra, donde afirmaba que el dinero que entregaron en 2013 y 2015 al chofer Oscar Centeno fue como aportes de campaña del Frente para la Victoria (FPV). Calcatera y su segundo, Héctor Sánchez Caballero, aseguraban que la plata no fue una coima a cambio de adjudicación en licitaciones, por lo que esperaban que no los juzguen por cohecho sino por una irregularidad electoral, haber entregado dinero en negro a una fuerza política. Entonces Casación consideró que este otro delito debía ser investigado por el fuero electoral.

Ahora eso se anuló y dos de los tres jueces le dieron la razón al fiscal Raúl Plée, quien había planteado la nulidad de la decisión por falta de notificación previa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero también porque el envío del caso al fuero electoral implicaba "una absolución encubierta y directa para Calcaterra y Javier Sánchez Caballero por hechos por los que fue acusado por esta fiscalía y la querella de la UIF y que se pretende que queden afuera del juicio”.

"En el entendimiento de que la omisión de notificación e intervención de la querella en esta incidencia importa un perjuicio real y concreto para esa parte, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal y al que adhiriera la parte querellante", concluyeron los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Los camaristas consideraron que en la apelación se introdujeron cuestiones "novedosas" para la situación de Calcaterra y su segundo en la empresa Sánchez Caballero. "Encontrándose elevadas a juicio estas actuaciones, aparece procedente la afirmación de los acusadores en cuanto a que el debate oral y público es el ámbito natural de discusión donde plantear las cuestiones de hecho y prueba", agrega la resolución de Casación.

Cuando el caso Calcaterra llegó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) y tras un estudio de las pruebas, los jueces de la CNE afirmaron que no había prueba alguna de que los fondos -unos 500.000 dólares- hayan sido para gastos electorales, por lo cual, de hecho, le manda la causa de regreso a Comodoro Py. "No alcanza con decir que el dinero fue para elecciones, hay que probarlo", sostuvo en su momento la CNE.

La resolución que en su momento habían firmado los tres jueces de la Cámara Electoral, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas, daba cuenta de un razonamiento tajante: no quieren que se use lo electoral para expiar delitos de todo tipo. Según sostienen los magistrados si un dinero oscuro se derivó a cuestiones electorales hay que evidenciar que el imputado pagó un gasto, los costos de un acto, los honorarios de una consultora, la publicidad en las redes sociales o cualquier variante semejante.

Es por eso tras la apelación de Pleé, los camaristas Petrone y Petrone y Barroetaveña consideraron que se estaba por producir "una absolución encubierta y directa" que beneficiaba a Calcaterra. Es más que probable que los abogados del titular de IECSA vayan con un recurso ante la Corte Suprema.